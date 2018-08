Exhejtmana Mišáka na kandidátce nechceme, překvapila otrokovická ČSSD

Před dvěma roky skončil v pozici hejtmana a stal se z něj „jen“ krajský zastupitel. I s ohledem na zdravotní potíže se Stanislav Mišák z aktivní politiky stáhl. Letos ho ale oslovila ČSSD v Otrokovicích s žádostí, aby se objevil na kandidátce do podzimních komunálních voleb.



Mišák souhlasil s tím, že bude v její druhé polovině. Roli hrál i fakt, že se jeho zdravotní stav zlepšil. Jméno politika, který je ve městě stále velmi populární, ale na kandidátní listině nakonec schází.

„Někteří měli obavu z toho, jak by to s nimi dopadlo, kdybych je přeskočil. Asi měli své plány, ambice. Já jsem ale říkal, že bych maximálně přijal post v zastupitelstvu, protože už nemám na funkci v radě,“ řekl Mišák.

Kandidovat chtěl i proto, aby pomohl ČSSD, která právě neprožívá dobré časy. „Nejsem ten, který by utíkal, když se nedaří. Přání jsem vyslyšel, nakonec se mi to ale vrátilo podrazem. Kdyby jim šlo o partaj, tak by to neudělali,“ zlobí se Mišák. „Oni si ale neuvědomili, že kvůli tomuto podrazu je sice nepřeskočím, ale taky se nemusejí na radnici vůbec dostat. Nedomysleli to,“ shrnul.

Mišáka podle jeho slov nejprve oslovil lídr kandidátky Zdeněk Novák a potom s ním jednal i šéf otrokovické ČSSD Jaromír Hanák. Společně se měli dohodnout na tom, že bývalý hejtman bude na kandidátce kolem 15. místa.

Zájem o něj měli i Nezávislí

„Před konečným odsouhlasením návrhu kandidátní listiny byly prováděny změny, které byly se členy, jichž se týkaly, řádně projednány. Nejinak tomu mělo být i v případě Stanislava Mišáka,“ sdělil MF DNES e-mailem Hanák. „Z důvodu jeho nedostupnosti však nemohla být tato změna projednána ještě před termínem konečného potvrzení kandidátní listiny. Následně již ze strany Stanislava Mišáka nebyl zájem danou věc řešit,“ uvedl.

Na doplňující dotazy Hanák už nereagoval. Novák se během několika dní nevyjádřil vůbec, přestože po úvodním telefonátu svoji reakci přislíbil. „Teď alespoň neponesu zodpovědnost za to, že se na město díky mé podpoře dostanou nesprávní lidé. Protože když byli schopni tady toho, tak to určitě správní lidé nejsou,“ neskrývá rozladění Mišák, který si získal popularitu zejména po povodních v roce 1996, když jako starosta vodou poničené Otrokovice opět postavil na nohy.

Od té doby ho lidé ve městě pravidelně volí. Když v roce 2014 kandidoval z posledního místa kandidátky otrokovické sociální demokracie, získal pátý nejvyšší počet preferenčních hlasů. A o čtyři roky dříve přeskočil z šestého místa i lídra.

O Mišáka měli ještě před ČSSD zájem i Nezávislí, které v městské radě zastupuje Jiří Ondráš. Nepochodili však, mimo jiné i kvůli tomu, že Mišák chtěl zůstat věrný své straně.

„Řekl, že pokud by se jeho zdravotní stav zlepšil a vstoupil by aktivně do komunálních voleb, šel by do toho s ČSSD,“ vysvětlil Ondráš. „Nepochybuju o tom, že by kandidátce přinesl hlasy, protože udělal pro Otrokovice spoustu práce, lidé ho ctí,“ doplnil.

Starosta Budek: Nepochopili, o čem jsou komunální volby

Situace kolem Mišáka ukazuje na nejednotnost otrokovické ČSSD. Kvůli neshodám z ní před pár měsíci vystoupil i současný starosta Jaroslav Budek, který podle svých slov necítil od vedení tamní buňky strany podporu v pozici starosty. Část zastupitelů za sociální demokracii navíc nehlasovala svorně s koalicí.

„Současné vedení ČSSD nepřipouští debatu o tom, jaké dělá kroky,“ podotkl Budek, který bude na podzim kandidovat za ANO. Vyškrtnutí Mišáka z kandidátky považuje ze strany vedení za „nepochopitelný a nesmyslný krok a za neschopnost pochopit, o čem komunální volby jsou“.

„Ztratili tak značnou porci hlasů, protože pan Mišák je čestný člověk a vykonal pro město hodně práce. Nechápu, že ho nejdříve osloví a pak ho z kandidátky vyhodí,“ poznamenal Budek.

Krajský předseda ČSSD Lubomír Vaculín také nepochybuje o tom, že by bývalý hejtman a starosta Otrokovic straně přinesl hlasy. „Jeho zásluhy jsou nezpochybnitelné, ať už jde o povodně a další věci. Nevím ale přesně, co se v otrokovické ČSSD odehrálo,“ sdělil Vaculín.