Dovoz min nebyl zakázaný, stát je musí zbrojařům vrátit, rozhodl soud

Rozsudek je pravomocný, zúčastněné strany se vzdaly práva na podání stížnosti.

Podle předsedy senátu zlínského krajského soudu Jiřího Dufka by základním předpokladem pro zabrání věcí musela být jejich souvislost s trestnou činností. To však soud předloni vyvrátil, když zprostil obžaloby pět lidí a firmy Excalibur Army a Real Trade Praha (viz též Dovážet těla min není trestné, rozhodl soud o munici ve Vrběticích).

„Jak jsme řekli svého času, dovozem protipěchotních min nebyl spáchán trestný čin. Tudíž nemohlo být uloženo jejich zabrání,“ uvedl Dufek.

Zmocněnkyně společnosti Excalibur Army Dana Libochowitzová řekla, že firma rozhodnutí soudu vítá. Společnost podle ní plánuje miny po jejich vydání z armádních skladů v Týništi nad Orlicí delaborovat a ekologicky zlikvidovat.

„Nebude se s nimi nikterak dále obchodovat, neboť je to silně nerentabilní. Ty miny mají hodnotu pár stovek korun,“ uvedla Libochowitzová.

Firma s Maďarskem obchoduje dlouhodobě

Lidem v původní kauze hrozily až dvanáctileté tresty, firmám i zrušení. Společnosti však podle soudu neskladovaly miny jako takové, ale jen těla min. Materiál tak nelze považovat za zakázaný. Zakázaný je iniciátor této výbušniny, tělo miny je neutrální. Dovozem těl min tak nebyl spáchán trestný čin.

Podle obžaloby Real Trade Praha, tedy obchodní agentura propojená se zbrojařskou firmou Excalibur Army, koupila od dceřiné maďarské společnosti firmy Excalibur Army na začátku roku 2012 vojenský materiál včetně 269 min typu MON-100 a 232 min typu MON-200. Podle státního zástupce šlo o protipěchotní miny zakázané právními normami ČR i mezinárodněprávními normami navazujícími na Ottawskou konvenci.

Excalibur Army ani maďarský stát však miny za zakázané nepovažuje. Společnost s Maďarskem obchoduje dlouhodobě, uvedené miny údajně koupila v balíku s dalším materiál. Původní stíhání bylo vedeno pro vývoj, výrobu a držení zakázaných bojových prostředků a porušení povinnosti v souvislosti s vydáním povolení a licence pro zahraniční obchod s vojenským materiálem.

V areálu ve Vrběticích na Zlínsku v říjnu a listopadu 2014 vybuchly dva sklady s municí. Při první explozi zahynuli dva lidé. Oba vybuchlé sklady si ale pronajímala jiná společnost, ostravská firma Imex Group. Kauza skladování údajně zakázaných výbušnin s explozemi ve Vrběticích nesouvisí, miny byly nalezeny při kontrole až v prosinci roku 2014.