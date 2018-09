Zlínská klinika zavádí nový systém objednávání, pacienti už nebudou čekat

Pacienti se nově mají osobně či telefonicky obrátit na recepci a domluvit se tam na konkrétní čas, kdy k lékaři přijdou.

„Odpadne jim tak strkání se ve dveřích ordinace s připravenými kartičkami a čekání v čekárně,“ vysvětlil ředitel EUC Kliniky Zlín Tomáš Melichar, který ji řídí třetím rokem.

Jak daný systém v praxi vypadá?

Pacient přijde na recepci, kde recepční zkontroluje jeho pojištění, rodné číslo a přímo ho objedná k lékaři. Stejně to může udělat i po telefonu. Zatím to funguje u lékařů praktických, od podzimu stejnou službu zavedeme i pro pacienty odborných ambulancí. Personálu odpadne administrativní zátěž a zbude jim více času na zdravotnickou práci, utřídí se a zklidní přístup pacientů z čekárny.

Kde jste se inspirovali?

Převzali jsme tento systém spíše od oborů, které se klientům věnují dlouho, což jsou třeba pojišťovny a banky. Snaží se jim usnadnit život, což jsme chtěli také.

EUC Klinika Zlín Klinika, která byla dříve známá jako Nemocnice Atlas, sídlí v baťovském areálu ve Zlíně vedle krajského úřadu. „Jednatřicítka“, jak se jí mezi lidmi podle původního baťovského číslování stále říká, se zaměřuje na specializovanou operativu a ambulantní péči. Nabízí chirurgická a gynekologická oddělení s 68 lůžky, kde se provádí gynekologické operace, chirurgie prsu, štítné žlázy, zákroky na tlustém střevě či plastická chirurgie. Součástí je i mamocentrum, laboratoř, lékárna, rentgen a ultrazvuk. Klinika má čtyři nové operační sály, radiodiagnostické oddělení, lékárnu a biochemickou a patologickou laboratoř. Její součástí jsou také 4 ordinace praktických lékařů a 15 odborných ambulancí. Působí zde 170 zaměstnanců, z toho 47 lékařů. Každý rok ošetří na lůžkovém oddělení přes tři tisíce pacientů a v ambulancích 40 tisíc pacientů.

Nemocnice nejen ve Zlínském kraji se potýkají s nedostatkem personálu. Týká se to i vás?

Ne, posledního půl roku se nám navíc daří poměrně rychle doplnit místo, ze kterého nějaký pracovník odejde. I když, u specializovaných oborů je to i tak velmi obtížné. Svou roli asi hraje charakter nemocnice či kultura práce. Pro personál to není jen o finančním ohodnocení, ale i o tom, jak se zaměstnanci chovají k sobě a k pacientům. Dobře je to vidět na gynekologii, což je pro ženy intimní, citlivá záležitost a personál to zohledňuje. Podle reakcí víme, jak moc to ženy oceňují.

Sledujete vyšší zájem o mamografická vyšetření?

Postupně roste. O vyšetření má zájem asi šedesát procent žen mezi 45 a 69 lety. V roce 2016 bylo v celé republice ošetřeno téměř 700 tisíc žen, z toho asi 15 tisíc bylo u nás. U žen, které chodí na pravidelné prevence, se až 75 procent nádorů odhalí ve stadiu, které je prakticky stoprocentně léčitelné.

Patříte mezi evropská elitní pracoviště v oblasti chirurgie štítné žlázy. Jak se to projevuje?

Pacienti to vědí a jedou k nám klidně přes celou republiku. Věnujeme se i chirurgii nádorů prsu, která je na vysoké úrovni, také se zaměřujeme na gastroenterologii, kde máme ambulantní část a jsme předním pracovištěm v kraji. V gynekologii jsou to i estetické zákroky. V nemocnici máme také řadu dalších specializovaných ambulancí.

Věnujete se rovněž kosmetické a estetické chirurgii. Jaký je o to ve Zlínském kraji zájem?

Náš tým plastických chirurgů provádí většinou dermatochirurgii, obličejovou chirurgii a chirurgii prsu. V současné době pociťujeme zvýšený zájem o ambulantní zákroky, jako jsou aplikace botoxu do mimických vrásek a výplně kyselinou hyaluronovou, nebo lymfodrenáže.

Chystáte se rozšiřovat obory?

Plánujeme v následujících dvou letech výrazně zkvalitnit lůžkovou část. Prostory jsou starší a chceme je posunout do úrovně 21. století, abychom mohli klientům nabízet nadstandardní služby v podobě například jednolůžkových pokojů. Tím se otevřou další prostory, které se budeme snažit zaplnit odbornými ambulancemi.

V kraji se už několik měsíců veřejně diskutuje o velkých změnách v nemocnicích. Dotýká se to i vás?

Jen částečně, současné dění je z valné části záležitostí krajských zařízení. S nemocnicemi ale pochopitelně výrazně spolupracujeme. Hlavně v rámci onkochirurgie a karcinomu prsu.

Nemocnice nedávno uzavřely dohodu s pojišťovnami o hrazení péče. Máte jako soukromé zařízení lepší vyjednávací pozici než krajské?

Všichni ji mají stejnou. Není to tak, že krajské zařízení dostává méně peněz než soukromé. Například základní sazbu máme poměrně nízkou, i když v posledních letech se to zlepšuje. Navíc se potřebujeme udržet na trhu, takže investujeme do zařízení a pravidelně zvyšujeme mzdy.