Další obyvatel Slušovic vítězí nad energetiky, dráty nad bazénem zmizí

Mimosoudní dohoda by mohla přinést zásadní průlom a mohla by vést až k tomu, že energetický holding E. ON odstraní sloupy vysokého napětí ze soukromých pozemků ve Slušovicích, na kterých vůbec nemají být.



Pavel Drápal, který je jedním z majitelů pozemků, totiž dosáhl mimosoudní dohody se společností E. ON. A považuje ji za závaznou. „Firma má přijít s návrhem, kudy vést vedení tak, aby míjelo mou parcelu. Technicky se to řešit dá, k dispozici jsou pozemky obce a zahrádkářského svazu,“ vysvětlil Drápal, podle něhož se jedná o část, kterou zahrádkáři pouze udržují, ale nevyužívají.

Do konce září se s nimi má spojit pracovník E. ON a přesně specifikovat trasu vedení. „Nerad bych komentoval situaci, protože se to vyvíjí. Neexistuje finální verze dohody,“ reagoval mluvčí E. ON Vladimír Vácha.

Dohodě vyšla vstříc i radnice. „Zastupitelé odsouhlasili, že město nebude bránit dohodě a nabídne pozemky,“ potvrdil slušovický starosta Petr Hradecký. „Bavíme se ale jasně o vedení v zemi,“ dodal.

Krajský úřad stavbu označil za černou

Až bude stát nové vedení, odstraní firma to současné, které vede Drápalovým napříč zahradou a přímo nad bazénem. Na pozemku historicky bylo, vedlo ale přes okraj, kde neomezovalo jeho využívání.

V roce 2000 však společnost získala stavební povolení na úpravu vedení a právě to byl začátek celého problému. Změny byly natolik zásadní, že šlo vlastně o novou stavbu a na tu se povolení nevztahovalo. Navíc majitelé pozemků tvrdí, že o takových plánech nevěděli.

„Najednou jsem měl dráty přímo nad bazénem, a když jsem se ozval, řekli mi, ať si ho odstraním, protože teď je v ochranném pásmu,“ vyprávěl před časem Drápal (více zde).

Následovaly roky jednání o nápravě. Lidé čas od času dosáhli nějaké dohody, ale ze slibů firmy vždy sešlo. Za obyvatele se postavil i krajský úřad, který stavbu označil za černou a nařídil její odstranění. Lidé dostali do rukou i zcela konkrétní harmonogram prací, jenže ty ve skutečnosti nikdy nezačaly.

Část z nich proto marný boj vzdala a se sloupy se smířila. Zhruba desítka majitelů je ale rozhodnutá se bránit a vznikají další žaloby.

Město nabídlo pozemky, E. ON je nepřijal

Podle nejnovější dohody má E. ON na přípravu i realizaci přeložky v případě Drápalova pozemku dva roky a projednávání žaloby, kterou majitel podal, je pozastavené. „Absolvovali jsme dvě mediační setkání a výsledek považuji za jasný. Existuje z nich zápis, kde jsou uvedené i dohodnuté termíny,“ uvedl Drápal.

Reakce energetiků má ovšem do jednoznačnosti daleko. „Jsou tam nějaká odvolání a pořád se to řeší. Výsledek může ovlivnit jednání s ostatními lidmi,“ poznamenal mluvčí Vácha.

Naráží na spor s dalším majitelem pozemku Rudolfem Horákem, který dal řešení letitého problému do pohybu, když jako zcela první v pořadí podal žalobu k soudu. Elektrické vedení mu blokuje nejen zahradu, ale i stavební parcelu.

První kolo u obvodního soudu v Českých Budějovicích Horák vyhrál (psali jsme zde) spoelčnost E. ON se ale odvolala a spor tak zatím zůstává bez výsledku.

„Odvolací soud si žádá znalecký posudek, takže to bude ještě dlouhé,“ tuší Horák. I v jeho případě město nabídlo vlastní pozemky pro přeložku, E. ON na to ale nepřistoupil.