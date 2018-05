Zoo odchovala vzácného dvojzoborožce, musí ho krmit v převleku a s loutkou

Když letos snesla ve zlínské zoo samice vzácného dvojzoborožce indického dvě vejce, pro chovatele to znamenalo velkou radost i starost zároveň. Věděli, že kdyby alespoň jedno mládě odchovali, byl by to úspěch světového významu.

A na Lešné se opravdu zadařilo. Jedno vejce bylo skutečně oplozené a 20. března se z něj vylíhl malý dvojzoborožec.

V Evropě lze tyto ptáky spatřit v 19 zahradách. Za posledních deset let se však podařilo pouze několik úspěšných odchovů, například ve Stuttgartu nebo Walsrodu.

Úskalí odchovu dvojzoborožců spočívá v tom, že ač to tak na první pohled nevypadá, sestavit vhodný chovný pár je velmi náročné.

„Zoborožci jsou monogamní ptáci, své partnery si vybírají na celý život. Dát dohromady kompatibilní pár tak může být běh na dlouhou trať. Velmi často se totiž u nich vyskytuje vzájemná agresivita,“ uvedl zoolog Václav Štraub.

Dokud bylo mládě slepé, byla péče jednodušší

Chovatelé tak nechtěli nic ponechat náhodě. Zhruba po 30 dnech přirozené inkubace pod samicí vejce odebrali a umístili do líhně, kde malý dvojzoborožec přišel na svět.

„Více než dvacet dnů bylo mládě slepé, to pro nás znamenalo daleko jednodušší péči. Nemuseli jsme k němu vstupovat v převleku a s maskou na obličeji, pouze jsme zajistili ticho v odchovné místnosti. Jakmile však otevřel oči, krmení probíhalo vždy v převleku a s pomocí loutky imitující hlavu dospělého ptáka,“ zdůraznil zoolog Štraub.

Všechna tato opatření sloužila k jedinému účelu – zabránit fixaci mláděte na lidi a lidské hlasy. Chovatelé nyní mládě krmí několikrát denně myšími holátky, hmyzem, ovocem a granulemi. Malý dvojzoborožec zdárně prospívá, v současné době již obývá stejnou ubikaci jako dospělí ptáci.

Ve zlínské zoo nyní žije 10 druhů zoborožců. „Zoborožci patří mezi nejnáročnější ptáky na vytvoření optimálních podmínek pro chov. Velmi často to znamená roky a roky úsilí,“ připomněl ředitel zoo Roman Horský.