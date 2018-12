Nejsou lidi, bez pracujících seniorů by se firmy neobešly

Před dvěma lety odešel do důchodu a těšil se, že bude mít víc času na zahrádku a rybaření. Před pár týdny se ale 65letému Karlovi P. ozvali z bývalého zaměstnání, jestli by nepřišel pomoct.

„Před Vánocemi je u nás práce až nad hlavu a každá ruka je dobrá. Už loni jsem takto nárazově pomáhal, tak teď jezdím třikrát týdně znovu. Peníze se mi hodí, a když se teď venku stejně pracovat nedá, je to zpestření,“ líčí pětašedesátiletý muž ze Zlína, který pracoval u České pošty.

Je jedním z mnoha starších lidí, kteří v době rekordně nízké nezaměstnanosti čím dál častěji zaplňují volná místa, na něž se firmám nedaří sehnat mladší zájemce. Podle Českého statistického úřadu nyní v tuzemsku chodí do práce více než 33 procent lidí ve věku od 60 do 64 let. Ve Zlínském kraji je to 27,6 procent.

Zájem firem o ně navíc v poslední době roste. Nesetkají se u nich totiž s nezodpovědností, pozdními příchody, nezájmem o práci nebo neochotou učit se. Spíše naopak.

„Mladý člověk do dohodnuté práce nepřijde a ani nezavolá. To senior neudělá. Proto jsem za ně vděčná. Mají výbornou pracovní morálku, když něco nezvládají, tak si to nechají vysvětlit,“ poukázala Jana Aschenbrennerová z firmy Atalian CZ, která shání například uklízečky do Rožnova pod Radhoštěm nebo Valašského Meziříčí.

Za práci od 6 do 10 hodin ráno platí firma 125 korun na hodinu a požaduje spolehlivost, dochvilnost a důslednost. Právě zkrácené úvazky nebo brigádnické hodiny jsou u seniorů častější než stálý pracovní poměr s osmihodinovou pracovní dobou.

Zůstávají lékaři či učitelé

Například 71letá Zdenka z Uherského Hradiště pracuje jako důchodkyně už jedenáct let. A také ona má čtyřhodinovou pracovní dobu.

„V důchodu jsem vlastně ještě nebyla. Sotva jsem z práce na úřadě odešla, už jsem měla nabídku od soukromé firmy, která hledala mzdovou účetní. Myslela jsem si, že to bude trvat kratší dobu, ale na druhou stranu jsem ráda, že si k důchodu přivydělám a každý rok si ho díky tomu i trochu navýším,“ popsala.

Ve Zlínském kraji je bez práce 2,3 procenta lidí Nezaměstnaných ve Zlínském kraji v listopadu mírně ubylo. Úřad práce v kraji jich na konci měsíce evidoval 9 910, což je o 84 méně než v říjnu. Podíl nezaměstnaných zůstal na stejné hodnotě – 2,3 procenta. Loni v listopadu bylo v kraji bez práce 12 866 lidí, což bylo 3,1 procenta. „Očekáváme, že vlivem sezonnosti na trhu práce se zvýší nezaměstnanost zejména v prosinci a poté na začátku příštího roku. V průběhu listopadu už jsme zaznamenali například v okrese Vsetín mírný nárůst nezaměstnanosti způsobený zejména tím, že skočily venkovní práce. Byli to především dělníci na údržbu veřejných prostranství,“ řekla ředitelka krajské pobočky úřadu práce Miriam Majdyšová.

O seniory nejvíce stojí úklidové firmy, ostrahy objektů, prodejny, výrobní společnosti. Často ale na svých postech zůstávají také lidé s vysokoškolským vzděláním, například zdravotní sestry nebo lékaři. Narazí na ně i pacienti v krajských nemocnicích.

„Je to už sedm let, co přesluhuji. Tehdy jsme se tak domluvili se zaměstnavatelem, protože lékařů už bylo málo a bylo potřeba pomáhat mladším kolegům. Navíc mě ta práce naplňuje a baví. Člověk pořád pracuje s tělem i hlavou a neustrne,“ naznačil bývalý primář kožního oddělení Baťovy nemocnice Jan Šternberský, jenž zde nyní působí jako lékař.

Podle statistik pracovního portálu Profesia.cz si senioři nejčastěji hledají práci v administrativě, dělnických profesích, práci řidiče či skladníka, prodavače, uklízečky, recepčního či vrátného.

„Na rovinu říkám, že bychom se bez nich neobešli,“ přiznal ředitel dopravního podniku ČSAD Uherské Hradiště Radislav Kusák.

„Řidiči autobusů jsou jednou z nejhledanějších profesí po celé republice, takže jsme rádi, že u nás někteří zaměstnanci třeba takzvaně přesluhují, nebo když jsou v důchodu, tak chodí alespoň na zkrácený úvazek,“ vysvětlil.

Podobné je to ve školství. Jen málokterá základní či střední škola se obejde bez výpomoci bývalého staršího kolegy.

„Kvalitních mladých pedagogů, kteří chtějí učit, a přitom pro ně peníze nejsou nejdůležitější měřítko, je žalostný nedostatek. Proto jsem za pedagogy, kteří počkají s odchodem do důchodu, vděčný. Jinak by to nefungovalo,“ konstatoval ředitel zlínské ZŠ Komenského II. Milan Alex.