Bylo to na hraně, přiznal muž obžalovaný z milionových dotačních podvodů

Spis uvádí, že celkem 50 milionů korun z evropských dotací putovalo na výstavbu čtyř hotelů a penzionů ve Zlínském kraji podfukem. Na svědomí to podle žalobkyně má deset fyzických a právnických osob, kterým hrozí až 12 let vězení za dotační podvody.

Hlavními podezřelými jsou bývalý zaměstnanec Regionálního operačního programu (ROP) Střední Morava Karel Holoubek a podnikatel Jaroslav Šesták. Ten má u soudu vysvětlit, zda dostal nestandardní cestou eurodotace na výstavbu dvou ubytovacích zařízení, například Penzionu Morava v Otrokovicích.

„V rozporu se základními povinnostmi úředníka a etickým kodexem kontaktoval (Holoubek) Šestáka a nabídl mu, že jeho firmě pomůže získat dotaci. Šesták souhlasil,“ uvedla v obžalobě státní zástupkyně Pavlína Nesvadbová. „Holoubek nepoužíval svou služební e-mailovou adresu, která byla určena pro styk s veřejností, založil si novou,“ pokračovala.

Holoubek působil jako vedoucí oddělení plateb úřadu regionální rady ROP. „Šestákovi radil, jaké dokumenty a v jakém termínu je třeba dodat. Vyhotovoval je a dával mu je,“ předestřela Nesvadbová. Podle obžaloby si Holoubek účtoval dvě procenta úplatku z poskytnuté dotace.

Bývalý úředník ROP u soudu nepopřel, že Šestákovi poskytoval nadstandardní služby, za něž dostával zaplaceno. Nicméně tvrdil, že tím neporušil zákon.

„Jde o nepochopení aktivit a činností v rámci administrativy a zpracování. Nepopírám činnosti, které nastaly, ale jsou to dnes standardní činnosti dotačního managementu,“ hájil se Holoubek. „Vedou k tomu, aby byla dotace vyčerpána, a to oprávněně. Ne aby bylo podvodné vyplacení,“ doplnil.

Zmíněná dvě procenta, jež si žalobkyně i na základě odposlechů vysvětluje jako úplatek, Holoubek popsal jako rozsah možných technických změn v projektu. „Dvě procenta byl objem záměny materiálu vůči původnímu rozpočtu. Šlo o okna plus nějaké práce,“ tvrdil u soudu.

Bylo to na hraně, připustil obžalovaný

Na otázku, zda to oznámil nadřízenému, sdělil, že „svou výdělečnou činnost neoznámil“ a že to asi oznámit měl. A na další dotaz, jestli je správné, že úředník takto bere peníze, Holoubek odvětil: „Určitě to není správné, je to na hraně.“

Ředitel ROP Ivan Matulík od začátku tvrdí, že šlo o selhání lidí, a přestože jsou obžalovaní jeho bývalí podřízení, necítí za to zodpovědnost. „Po dlouhém prověřování bylo potvrzeno, že šlo o selhání jednotlivců, nikoliv systému,“ prohlásil opakovaně Matulík.

Když Holoubek vyřizoval podle obžaloby podvodné dotace, pomáhali mu i další dva bývalí kolegové z úřadu, kteří jsou také obžalovaní. Ještě však nevypovídali. V pondělí u soudu odmítl mluvit Šesták.

Nezákonné čerpání se dělo od roku 2008 do roku 2015, tedy v době, kdy Zlínskému kraji vládla hlavně ODS a ČSSD, přičemž zástupci těchto stran seděli v regionální radě ROP Střední Morava.

„Jde o závažná obvinění, která ukazují na selhání lidského činitele, ne systému,“ míní někdejší náměstek hejtmana a místopředseda regionální rady Jaroslav Drozd z ČSSD.

Soud bude ve Zlíně pokračovat výslechem dalších obžalovaných 4. října. Hned za několik trestných činů jim hrozí až 12 let vězení.

Policie v rámci trestního řízení zadržela nemovitý majetek v hodnotě 50 milionů korun, včetně ubytovacích zařízení, jež byla za vyplacené dotace postavena.

Reálná škoda činila právě 50 milionů korun, přičemž mohla být ještě o 30 milionů vyšší. Ovšem na jeden nestandardně podpořený projekt nebylo vydáno stavební povolení, takže se peníze neprostavěly.

Policie už dříve v jiných krajích obvinila řadu lidí rozdělujících dotace. Bývalého ředitele ROP Severozápad Petra Kušnierze soud za zneužití pravomoci a přijímání úplatků potrestal pětiletým vězením. Dnes evropské peníze rozdělují přímo ministerstva.