Cestám v Kunovicích a Hradišti má ulehčit nová křižovatka na obchvatu

Před deseti lety se odhadované náklady na obchvat Kunovic pohybovaly kolem miliardy korun.

„Současnou finanční náročnost přesně neznáme. Na naši žádost ale Ředitelství silnic a dálnic nechalo zpracovat studii,“ vysvětlila kunovická starostka Ivana Majíčková.

Na stavbě se musejí dohodnout nejen radnice, ale také Ředitelství silnic a dálnic ČR, ministerstvo dopravy a Zlínský kraj. Brzy má vzniknout pracovní skupina, která se bude pravidelně scházet a sledovat, jak příprava pokračuje.

V rámci první etapy má na silnici 1/50 směřující do Brna, která slouží jako obchvat Hradiště, vzniknout před mostem pro cyklisty mimoúrovňové křížení. Zároveň je v plánu vybudování propojky k ulici Na Záhonech v Kunovicích, která vede do průmyslové zóny u Aircraft Industries a k letišti.

Ze zahlcených křižovatek mezi městy i v jejich centru tak zmizí především řidiči, kteří jezdí do průmyslové zóny u letiště.

Hradiště se zase těší, že se k plánované mimoúrovňové křižovatce napojí pokračováním Průmyslové ulice.

Obchvat v celé své délce by se pak napojil až na stávající silnici 1/55 na konci Kunovic.

„Doprava je u nás přetížená, ve špičce musí řidiči stát ve dvoukilometrových frontách. Město zatěžuje hlavně cílová doprava, to znamená doprava do Hradiště a zpět a do průmyslové zóny Nový Let. Nový sjezd by jí významně odlehčil,“ poznamenala Majíčková.

„Dopravní situace mezi oběma městy je dlouhodobě neudržitelná. Přínos z realizace projektu by měli motoristé i občané z širokého okolí souměstí,“ dodal uherskohradišťský starosta Stanislav Blaha.