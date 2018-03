Čubova nástupce do Senátu vyberou lidé v doplňovacích volbách v květnu

Lidovci do voleb vyšlo krajskou radní pro sociální oblast Michaelu Blahovou, schválit ji ještě musí celostátní výbor strany, který zasedne 13. března. Má však jít jen o formality.

Komunisté nasadí zlínského zastupitele Radomíra Rafaju, který do Senátu neúspěšně kandidoval už v letech 2008 a 2014. Před osmi lety se bez úspěchu pokusil proniknout do Poslanecké sněmovny.

Další politické subjekty v regionu jména kandidátů zatím neodtajnily.

Nad kandidaturou do Senátu přemýšlí zlínský primátor Miroslav Adámek. Šéf STAN Petr Gazdík v něm vidí nejlepšího možného kandidáta. Adámka by možná podpořily i některé další strany (viz též Po Čubově rezignaci zvažuje kandidaturu do Senátu zlínský primátor).

Nový zlínský senátor bude zvolen jen do konce Čubova šestiletého mandátu, tedy do podzimu 2020. Kandidátní listiny musejí být podle volebního zákona podány nejpozději 46 dní před volbami, tedy do pondělí 2. dubna do 16 hodin.



Čuba chyběl v Senátu přes rok a půl

Někdejší šéf JZD Slušovice, který měl dlouhodobé zdravotní problémy, rezignoval na senátorský mandát k poslednímu únoru. Čuba podle zákona dostane odstupné 303 600 korun.

Čuba nebyl více než rok a půl v Senátu. Jeho absence řešil předseda horní komory Parlamentu Milan Štěch (ČSSD). Ten jej na začátku letošního roku vyzval, aby se mandátu vzdal. V polovině února Čuba poslal do Senátu dopis, který veřejně přečetl senátor za Uherské Hradiště Ivo Valenta.

„V posledních měsících jsem totiž nejen já, ale především mí příbuzní a přátelé vystaveni silnému tlaku a čelí nepříjemným útokům. Tito lidé jsou mi velmi blízcí a já jim dále nenechám ubližovat. Proto jsem se rozhodl soustředit své síly především k životním prioritám, a těmi jsou právě tito lidé,“ vysvětlil ve svém prohlášení Čuba.

Aby se mohl mandátu vzdát, bylo potřeba do Senátu zaslat písemnou rezignaci s notářsky ověřeným podpisem.

Čubova rezignace mimo jiné vedla k zániku senátorského Klubu nezávislých senátorů, v jehož čele stál předseda SPO Jan Veleba. Kromě Veleby a Čuby do ní patřili ještě komunista Václav Homolka, Jiří Doubrava (Severočeši.cz) a nestraník Jiří Cienciala.