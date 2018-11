Vsetínská nemocnice bude mít do dvou let novou dialýzu za 70 milionů

14:20 , aktualizováno 14:20

Za dva roky by pacienti z Valašska měli mít k dispozici nové hemodialyzační středisko. To, které funguje ve Vsetínské nemocnici, se přesune ze staré interny do nových prostor v budově dětského oddělení a mikrobiologie v budově K.