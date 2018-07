Profesor Rybka nikdy nezapomínal na pacienty, vzpomíná šéf diabetologů

Cukrovka bude jednou vyléčitelná, věřil Rybka Za svůj život posbíral řadu cen i vyznamenání a zájem o jeho služby měla špičková pracoviště po celém světě. Jaroslav Rybkapřesto Zlín neopustil. Proč, když nebyl ani jeho rodným městem? „Zlín jsem považoval za svůj mateřský přístav a pracovat v Baťově nemocnici, která tehdy byla jedna z nejmodernějších v republice, pro mě bylo ctí,“ vysvětloval diabetolog Jaroslav Rybka před dvěma lety v novoročním rozhovoru pro MF DNES. Krátce předtím z rukou prezidenta republiky převzal medaili Za zásluhy. Doma už měl Rytířský řád Pro Merito Melitensi, medaili Slovenské geriatrické společnosti, Stříbrnou pamětní medaili Senátu nebo Ceny České internistické společnosti. V domácím prostředí ve Zlíně na Kudlově, kde prožil dlouhé roky s manželkou Vlastou, uznávanou zlínskou neuroložkou, také ve čtvrtek zemřel. Svou ženu přežil o pět let a v rozhovorech ji často zmiňoval. Stála po jeho boku už během studií v Olomouci, kde byl Jaroslav Rybka žákem zakladatele české endokrinologie Josefa Charváta, který byl v roce 1968 nominovaný na prezidenta. Jeho učitelem byl také Jiří Syllaba, zakladatel moderní diabetologie. Rybka se narodil v roce 1931 na Slovensku, ale jeho maminka pocházela ze Zlína. Znala se s Tomášem Baťou nebo tehdejším starostou Dominikem Čiperou. Otec pracoval na županátě na Podkarpatské Rusi, a když Baťa hledal ředitele nově budované nemocnice ve Zlíně, oslovil chirurga Bohuslava Alberta, který tam tehdy také byl. Albert vzal s sebou do Zlína i další lidi a mezi nimi Rybkova otce. Baťova nemocnice se po studiích stala pro Jaroslava Rybku druhým domovem. A to přesto, že v roce 1968 mohl emigrovat. „Ale ona je to závažná věc, protože jsme tady měli staré rodiče, o které jsme se museli postarat. Navíc režim žádné chyby neodpouštěl, krutě trestal i příbuzné. Když viděl naše váhání profesor Syllaba, lékař prezidenta Beneše a můj velký učitel, jehož otec léčil prezidenta Masaryka, doporučil nás do nemocnice ve švýcarské Basileji a s Vlastičkou jsme tam odjeli,“ vyprávěl Rybka. Nakonec ale v cizině nezůstali a vrátili se zpátky. Do zahraničí se zlínský diabetolog dostal v 80. letech, když se zajímal o programovou péči o chronicky nemocné. Hostoval i v Bostonu a zlínská interna se díky němu stala prvním Spolupracujícím centrem pro studium diabetu v Evropě, které jmenovala Světová zdravotnická organizace. Stal se spoluautorem nespočtu mezinárodních klinických studií, přednášek a odborných textů. Zlín byl díky němu vzorem pro léčbu diabetu pro celou Evropu. Lékaři začali lidem více zdůrazňovat prevenci, zaměřili se na to, aby cukrovku v mnohem větší míře zachytili už na začátku a co nejdříve, a tím pádem ji i začali úspěšněji léčit. V Baťově nemocnici strávil Rybka více než půl století. „Nic nám neodpustil. Pracovali jsme pod tlakem, ale byli jsme mladí a takový start do lékařské kariéry nám hodně dal. Žiju z toho pořád,“ vzpomíná na svého nadřízeného zlínský diabetolog Emil Záhumenský. Rybka nezastíral, že byl náročný šéf. „Doktory jsem ždímal, to je pravda. Musel jsem ovšem velmi vážit, abych byl náročný, ale ne bezohledný. Abych byl ctižádostivý, avšak ne ješitný. My Češi nemáme problém udělat vedoucího z člověka, který nic neumí a potřebuje kolem sebe tři asistenty, čtyři poradce a dva právníky. To dříve nebylo. Pro nás bylo největší odměnou dosažení specializace,“ popisoval pro MF DNES. „Přece není možné, abych si třeba já svou autoritu budoval u mladších kolegů jen na faktu, že jsem Štír, což jsou autoritativní osobnosti. Myslím, že mladý lékař chce, aby se mu někdo věnoval a ukázal mu směr,“ dodal. Léčil tady tisíce pacientů, mezi nimiž byla i známá jména. Třeba Miroslav Zikmund, Vladimír Menšík, Rudolf Hrušínský či Jan Werich, který se při prvním setkání ve Zlíně rozhlédl a uznale pronesl: „Ten Baťův Zlín dal hodně přemejšlení a spoustu práce, aby se v něm lidem dobře žilo.“ „Byl to nezapomenutelný pacient. Říkal mi: ‚V umění a medicíně je to podobné. Když chce člověk rozfoukat ohníček, tak se musí ohnout a někdy si musí i kleknout‘,“ vzpomínal na něj Rybka. V letech 1970–2001 byl přednostou interní kliniky a dlouhou dobu dělal prezidenta České diabetologické společnosti, Americké diabetologické asociace, Evropské asociace pro studium diabetu, Mezinárodní diabetologické federace a řady dalších institucí. „Dokázal vytvořit výborný kolektiv lidí, kteří táhli za jeden provaz. Byl na všechny bez rozdílu hodně náročný, ale každý přesně věděl, co má dělat. Byl skvělý učitel. Pacient u něj měl vždy prioritu a bral ho jako celého člověka. Z práce s ním čerpá mnoho lidí po celý život – z jeho přístupu, z jeho způsobu uvažování,“ konstatoval primář kardiologického oddělení zlínské nemocnice Zdeněk Coufal. Rybka stále věřil, že na diabetes jako na zákeřnou nevyléčitelnou chorobu bude jednou vyvinutý účinný lék. „Ale možná je to v nedohlednu, možná je to jen zbožné přání. I když je pravda, že i v tomto oboru se mluví o kmenových buňkách, transplantacích, umělém pankreatu i nových lécích,“ uvedl Rybka, který se v této souvislosti snažil o větší propojení státu, pojišťoven i pacientských organizací a obecně větší povědomí o této nemoci. Před dvěma lety začal natáčet dokument o Rybkově životě a díle režisér Tomáš Zindler. Pod názvem Doktor Rybka jej nyní zveřejnil na webu YouTube, na termín uvedení v České televizi zatím čeká.