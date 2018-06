Dětské oddělení ve Zlíně je nevyhovující, na změnu si musí počkat

Batolata a kojenci tam měli být jen dočasně. V sedmém pavilonu Baťovy nemocnice, v ne zcela vyhovujících podmínkách, se ale malé děti léčí už sedmnáct let. Zdravotníci navíc upozorňují, že ve špatném stavu je nejen tato část, ale celé dětské oddělení ve Zlíně, kterým ročně projde na 3500 pacientů.

Ani s příchodem nového vedení špitálu ale toto oddělení zásadní změna minimálně v následujících pěti letech nečeká.

„Máme naplánované investice do přístrojů a zařízení a do zvýšení pohodlí, ale do budovy ne,“ uvedl hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek, který má zdravotnictví na starosti.

„Chceme dětské oddělení řešit spolu se stavbou centrálního pavilonu. Je možné, že by bylo jeho součástí nebo bychom ho umístili zvlášť,“ naznačil Čunek.

Dětské oddělení se dlouhodobě potýká s tím, že je rozdělené v několika pavilonech. V 7. pavilonu jsou lůžka pro kojence, větší děti leží v 31. pavilonu a odborné dětské ambulance sídlí v 21. pavilonu u hlavního vjezdu.

„Největší problém vidím v prostorách kojeneckého oddělení v sedmém pavilonu, které neodpovídají požadavkům současné moderní pediatrie,“ prohlásila primářka dětského oddělení Lucie Svitálková.

Rekonstrukce a přístavba už byla před lety v plánu

Stejným způsobem situaci hodnotil i předchozí primář Petr Pešák už před deseti lety, když zpracovával návrh na zřízení nového dětského oddělení.

Upozorňoval na to, že provoz je roztříštěný na třech místech, což lékařům komplikuje práci, a také na to, že provoz neodpovídá moderní medicíně zejména po stránce hygienicko-epidemiologické.

Právě z těchto důvodů měla být podle plánů z roku 2014 už tři roky hotová rekonstrukce a přístavba dětského pavilonu, ve kterém by na jednom místě byli lékaři, malí pacienti i operační sály.

Akci za 52 milionů korun, na kterou byla dokonce schválená třicetimilionová dotace, ale minulé vedení nemocnice nestihlo v termínu, výběrové řízení zrušilo a dotaci odmítlo (viz též Zlínská nemocnice neopraví dětské oddělení, odmítla schválenou dotaci). Řešení tak zůstává na novém vedení.

Jediné sociální zařízení zvyšuje rotavirové riziko

Hlavní problém je, že na kojeneckém oddělení je jedno sociální zařízení pro všechny hospitalizované děti a také jedno pro maminky, které jsou s dětmi na pokoji jako nepřetržitý doprovod.

Tím se může zvyšovat riziko přenosu infekčních chorob, především rotavirových onemocnění, které způsobují dětem průjmy. Jejich množství nemocnice nezná, ale vyskytují se hlavně na jaře a na podzim a počty se pohybují v jednotkách měsíčně.

„Devítiměsíční syn byl na oddělení po několika dnech nakažen rotaviry. Vyšetření bylo provedeno až po žádostech mé ženy, která o dětech nakažených na tomto oddělení ve Zlíně slyšela od jiných maminek. Zaostalé a prostorem velmi omezené prostředí ve mně od začátku nevzbuzovalo důvěru,“ napsal před čtyřmi lety otec jednoho z malých pacientů, který po této zkušenosti převezl chlapce i s matkou do kroměřížské nemocnice.

Nedostatkem je podle zdravotníků také stísněná mléčná kuchyně u kojenců a také chybějící herna a jediný nadstandardní pokoj na oddělení větších dětí ve 31. pavilonu.

„Herna byla před pěti lety přebudovaná pro potřeby novorozeneckého oddělení a zatím za ni nemáme náhradu,“ posteskla si primářka Svitálková.

Chtěla by také zřídit druhý nadstandardní pokoj, protože o jeden je velký zájem. U sedmého pavilonu by personál i pacienti uvítali větší zahradu s odpočinkovou zónou.

Alespoň částečné zlepšení podmínek však v plánu je.

„V rámci dispozičních možností sedmého pavilonu chceme vybudovat další sociální zařízení a mléčnou kuchyni. Objednali jsme také nové dětské postýlky a obecně bychom rádi zvýšili komfort pro pacienty i jejich doprovod,“ slíbil ekonomicko-provozní náměstek Baťovy nemocnice Vlastimil Vajdák.

S definitivním řešením chce nemocnice počkat až na rozhodnutí o stavbě nové centrální budovy.