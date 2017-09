Konečně vydatný déšť. Hladiny podzemních vod i řek v kraji se zvyšují

Aktuální deštivé počasí je pro region darem z nebes. Pomáhá vláze na zemi, které je kvůli třem po sobě jdoucím suchým létům zoufale málo (více zde). Vydatné deště situaci výrazně zlepšily. Otázka však je, na jak dlouho.

„Hladiny podzemních vod se zvýšily, což je dobře. Bude to ale jen dočasné. Časem opět klesnou, možná ale ne na původní úroveň a bude to o něco lepší,“ konstatovala vedoucí hydrologického oddělení Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) v Brně Eva Soukalová.

Na řadě vrtů byl vzestup vody v posledních dnech patrný. V Bílanech hladina stoupla o sedm centimetrů, v Trávníku u Kroměříže o deset, v Újezdci u Uherského Brodu o patnáct a v Rožnově pod Radhoštěm dokonce o více než čtyřicet centimetrů. V těchto případech se podzemní vody dostaly nad hranici sucha nebo až nad normál.



I když na některých dalších vrtech, například v Zašové či ve Valašském Meziříčí, hladiny stále mírně klesají, je celkové zlepšení znatelné.

Dešťové manko pochází z roku 2015 a činí 120 milimetrů

Na mnoha místech kraje během posledního víkendu, který byl extrémně deštivý, spadlo přes 40 milimetrů srážek. Je to ale dohánění ztráty z minulých let.



„Déšť, který se vyskytl během víkendu, byl vydatný, ale na většině stanic stále zaznamenáváme srážkový deficit,“ podotkla Gražyna Knozová z oddělení meteorologie a klimatologie ČHMÚ v Brně.

Dešťové manko pochází z roku 2015 a celkově činí asi 120 milimetrů, teď už o něco méně. V loňském ani letošním roce, kdy léta byla poměrně suchá, se ztrátu dohnat nepodařilo.

Nadějnější období nastává až teď. Meteorologové očekávají, že by srážky měly pokračovat v dalších dnech, možná i týdnech. „Za celý tento týden by teoreticky mohlo ve Zlínském kraji napršet 20 až 40 milimetrů, v Beskydech i okolo 70 milimetrů - nejvíc ale na severních návětřích, která jsou v Moravskoslezském kraji,“ přiblížil Peter Hruška z Regionálního předpovědního pracoviště ČHMÚ v Brně.

Povodí Moravy nyní doplňuje vodu v nádržích

Díky takovému počasí by měly podzemní vody minimálně přestat klesat, což je trend posledních let, a možná začít mírně stoupat. K tomu, aby byla hrozba sucha příští léto úplně zažehnána, by ale muselo ještě více sprchnout.

„Ideální by byly mírnější srážky, které by trvaly deset dní. Nebo potom zima vydatná na sníh, jenž by pomohl doplnit podzemní vody při jarním tání,“ nastínila Soukalová.

Poslední deštivé dny se projevují také v potocích a řekách, jež jsou s podzemními vodami úzce provázané. Na většině toků v kraji se hladiny zvedly ještě výrazněji z úrovně sucha nad obvyklou měsíční úroveň.

„V případě Vsetínské a Rožnovské Bečvy průtok překročil 200 procent dlouhodobého průměru pro měsíc září. Nadprůměrných hodnot dosahuje hladina řeky Moravy, Olšavy i Dřevnice,“ uvedl mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař. „Z hlediska celoročních průtoků jsou hladiny na úrovni normálu,“ doplnil.

I u řek po skončení srážek začnou hladiny klesat. Zatím budou spíše kolísat, místy ještě stoupat. I to má ovšem pozitivní dopad.

„Zvýšení hladin řek využijeme tam, kde to situace dovolí, k naplnění vodních nádrží,“ poznamenal Chmelař. V době sucha pak mohou vodohospodáři upouštět více vody z nádrží a zlepšovat tak špatnou situaci v řekách.