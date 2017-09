Zátopková slavila 95. narozeniny ve skanzenu, navštívila hrob manžela Emila

O dvou francouzských holích, ale stále s velkou životní energií dorazila o víkendu do Rožnova pod Radhoštěm oštěpařská legenda Dana Zátopková, která v úterý oslaví úctyhodných 95 let. Stejného věku by se 19. září dožil i její manžel Emil Zátopek, který je v rožnovském skanzenu pochovaný.