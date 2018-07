Zlín chce dostat cyklisty do Vizovic a Slušovic, práce brzdí řada problémů

Zlínská radnice čerstvě dokončila práce na čtyřkilometrovém úseku cyklostezky Příluky - Lužkovice - Klečůvka, který dovede cyklisty ze Zlína až po most u železniční stanice v Lípě. Tato část vyšla na necelých třicet milionů a zkolaudovaná bude v srpnu.

„V tomto úseku se bohužel ještě nachází přibližně půl kilometru dlouhé přerušení, kde cyklostezka zatím chybí, a to za hřištěm v Lužkovicích. Příprava stavby byla v tomto místě složitější, do dvou let by se ji mělo podařit dokončit,“ upřesnil zlínský cyklokoordinátor Martin Habuda s tím, že lidé v této části zatím využívají stávající nezpevněnou komunikaci.

Z Lípy by v brzké době mělo navázat propojení na Zádveřice-Rakovou. Aktuálně se zpracovává projektová dokumentace a obce budou shánět dotace.

„Pokud se to podaří, chtěli bychom se do stavby pustit co nejdříve. Měla by stát okolo osmi milionů,“ informoval zádveřický starosta Lubomír Kokeš.

„Pro nás by bylo mimořádně přínosné, kdyby se podařilo dovést souvislou cyklostezku až do Zlína,“ zdůraznil.

Větší problémy však bude představovat napojení Slušovic a Vizovic. Ve Slušovicích mají studii, která řeší trasování této stezky. Vést by ji chtěli po pravém břehu Dřevnice mezi řekou a čtyřproudovou komunikací vedoucí z Lípy do Slušovic. Aktuálně se jedná o tom, které obce se na úseku budou finančně podílet a kde získat finance.

Cyklostezka pomůže turistickému ruchu

Obce také řeší, jak „slušovickou dálnici“ překonat. „Není možné uvažovat o ukončení cyklostezky ze Slušovic před čtyřproudovou komunikací bez návaznosti na obec Lípa a další trasu do Zlína,“ uvedl starosta Slušovic Petr Hradecký.

V současné době nepříliš frekventovanou silnici totiž v budoucnu protne plánovaná dálnice D49 a překonat ji pro cyklisty nebude snadné.

Plánovaná cyklostezka ze Zlína do Slušovic a Vizovic.

Vázne i pokračování do Vizovic. Trasa tu má vést přes průmyslovou zónu podél toku Lutoninka, řada pozemků ale nepatří městu a je problém s jejich výkupem.

„Do konce roku bychom mohli mít zpracovanou projektovou dokumentaci a budeme vědět víc o konkrétním vedení úseků. Jsou tu možnosti začít stavět po etapách, ale nevím, zda by bylo vhodné mít dílčí úseky odnikud nikam,“ uvažuje starostka Vizovic Silvie Dolanská.

Cyklostezku na Zlín ale považuje za mimořádně důležitou. „Kromě turistického a sportovního vyžití by nám řešila i přístup lidí do zaměstnání, kdy by se snadno mohli dostat například do průmyslového areálu na Razově,“ poznamenala Dolanská.

Podobně důležitý celý projekt je i pro krajský Zlín. Jezdit tudy v obrovském provozu mimo cyklostezky je totiž hazard se zdravím. Další přínos vidí radnice i v turistickém ruchu.

„Návštěvník regionu by mohl přijet do Otrokovic s kolem ve vlaku a odsud by se pak snadno mohl na kole dostat k řadě atraktivit, které zlínská aglomerace nabízí,“ zdůraznil Habuda.

Průtah Zlínem postrádá dva úseky

K úspěšnému propojení na Vizovice však chybí ještě dva úseky přímo ve Zlíně. Přes kilometr dlouhá část Baťova vila - Čepkov - Cigánov je už projekčně připravena a začne se budovat v příštím roce.

S druhou chybějící částí, která má vést podél krajské nemocnice, je to složitější. „Tato část souvisí s koncepčním řešením celého areálu nemocnice, které ještě není ujasněno,“ dodal cyklokoordinátor.

Jisté je, že pokud se cyklistické propojení Zlín - Slušovice - Vizovice podaří, v globále pak celý úsek může mít ještě větší význam. Vizovice totiž plánují stavbu i opačným směrem. V úvahách jsou stezky vedoucí na Bratřejov a Pozděchov s možným napojením na cyklostezku Bečva - Vlára - Váh.

Tu staví obce a města od Ústí u Vsetína po Brumov-Bylnici a za hranicemi se napojuje slovenská strana. Letos vznikne důležitý úsek Valašské Klobouky - Brumov a představitelé radnice na celé trase vidí budoucnost optimisticky.

„Konečně to vypadá, že celý projekt mezinárodní cyklostezky má reálné kontury,“ vyzdvihl brumovský starosta Zdeněk Blanař (viz též Valašské Klobouky a Brumov spojí cyklostezka, za rok povede i na hranice).

Očekává se tedy, že po síti tras by se za několik let mohli cyklisté bezpečně dostat nejen ze Zlína až na Slovensko, ale také například po cyklostezce Bečva do Velkých Karlovic.