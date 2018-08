Cyklostezku z Kroměříže do Kvasic opět uzavřely padající stromy

„Mrzí nás, že musíme cyklostezku ještě před koncem sezony opět uzavřít. Bohužel to bylo kvůli bezpečnosti nezbytné,“ uvedl kroměřížský místostarosta Marek Šindler.

Pohyb v místě je podle něj skutečně nebezpečný a lidé by měli zákaz respektovat. Rozhodnutí není preventivní, přišlo poté, co před pár dny spadly dva stromy přímo do jízdní dráhy.

Vzrostlé jasany napadla václavka, která ničí jejich kořenový systém, což vede k vývratům.

„Nákaza postupuje, stav stromů se hodně zhoršil,“ uvedl Martin Posolda, který má v Kroměříži na starost městskou zeleň.

Les patří státním Lesům ČR. Jejich pracovníci začnou hned po víkendu s kácením. V první fázi by mělo jít téměř o stovku stromů, do jara jich má jít k zemi na osm tisíc. Václavka se rozšířila na plochu téměř deseti hektarů.

Z pohledu ekologie to problém není. „Stromy mají mýtní věk, vysadili je zhruba před stoletím,“ podotkl Posolda.

Stejná událost uzavřela cyklostezku, která začíná v Trávnických zahrádkách, poprvé už na konci ledna. Tehdy spadlo rychle za sebou šest stromů, jeden z nich jen těsně minul projíždějícího cyklistu (více čtěte v článku Na stezku u Kroměříže popadaly stromy, jeden těsně minul cyklistu).

Znovu pak na ni lidé mohli od dubna. Na jak dlouho provoz omezí současné kácení, bude možné odhadnout až ve chvíli, kdy práce začnou.

„Pokračovat se určitě bude i příští rok na jaře. Hlavní je odstranit všechny nebezpečné stromy tak, abychom na sezonu mohli cyklostezku opět otevřít,“ doplnil Šindler.

Kroměřížská radnice otevřela cyklostezku do Kvasic v roce 2010. Trasa napojuje město na frekventovanou a oblíbenou cyklostezku podél Baťova kanálu.