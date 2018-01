Cyklostezka plánovaná od Bečvy k Váhu letos propojí první města

Projekt zkráceně nazývaný Bevlava, který má zajistit bezpečný průjezd od Ústí u Vsetína až po slovenskou Nemšovou, plánují obce už řadu let. A přestože je drtivá většina trasy stále jen na papíře, nyní konečně získala reálné obrysy.

„Příprava jednotlivých úseků velmi pokročila. Nyní jde především o získání finančních zdrojů a brzy se může začít stavět,“ uvedl místostarosta Valašských Klobouk Martin Janík.

Stezka z Klobouků do Brumova-Bylnice má vzniknout ještě letos. Každé z měst postaví svůj úsek a protnou se na hranici katastru.

„Mrzí mě, že tato část ještě není hotová. Lidé na to čekali už loni, ale neuspěli jsme s žádostí o dotace a hradit stavbu z rozpočtu města bylo nereálné,“ zmínil Janík.

Valašské Klobouky staví kilometr a půl trasy, který vyjde na 16 milionů korun. V případě, že radnice získá dotaci, je připravena okamžitě stavět. Peníze už mají přiklepnuté v Brumově-Bylnici, kde mají na starosti 2,5 kilometru dlouhý úsek. Vyjde na 22 milionů korun.

„Stavět se může hned, jakmile to počasí dovolí. Věřím, že do podzimu by mohlo být hotovo,“ popsal brumovský starosta Zdeněk Blanař.

Cyklostezka zpřístupní opomíjené údolí řeky Senice

V Brumově se ale dívají i opačným směrem, kompletně nachystaná je cyklostezka přes část Svatý Štěpán až na státní hranici. Peníze by město mělo získat z Programu přeshraniční spolupráce, stejně jako slovenská obec Horné Srnie, která po hranice postaví vlastní úsek. Stavbu však mohou zbrzdit legislativní problémy.

„Pozemky jsou ve vlastnictví Singulární společnosti, která sdružuje více členů. Společnost se stavbou souhlasí, legislativa ale požaduje kladné vyjádření všech členů. A ne všichni jsou dohledatelní,“ vysvětlil Blanař.

V sousedním Horném Srnie počítají s tím, že svůj 1,3 kilometru dlouhý úsek po státní hranici by mohli začít stavět na začátku příštího roku.

„Vše máme připraveno a prioritou je mít hotovo co nejdříve,“ potvrdil starosta Jozef Húserka.

Podle něj se na slovenské straně brzy začne pracovat i na dalším pokračování. Trenčínský kraj má naprojektovaný úsek Trenčín–Brumov, jenž symbolicky propojí dva historické hrady, které v těchto městech stojí.

Severní část přijde na 220 milionů korun

Příprava cyklostezky Bevlava výrazně pokročila i v její severní části, kde se napojí na stávající cyklostezku Bečva.

„Trasu máme rozdělenou na dvě etapy. První povede po trase Ústí u Vsetína – Valašská Polanka – Lužná. Druhá směrem z Horní Lidče na Valašské Příkazy a Poteč do Valašských Klobouk,“ přiblížil Josef Daněk, starosta Valašské Polanky a šéf Sdružení obcí Hornolidečska, které stavbu v tomto regionu připravuje.

Obce se musely vypořádat především s náročným trasováním, protože úsek vede členitým terénem a několikrát překonává řeku Senici. Letos by však už měly získat všechny potřebné dokumenty. Ohledně termínu stavby je ale Daněk opatrný.

„Záleží, kdy se nám podaří získat peníze. Odhadované náklady obou etap jsou asi 220 milionů korun, což pochopitelně obce nemohou hradit ze svého,“ dodal.

V Ústí u Vsetína navíc někteří občané záměr napadli a čeká se na soud.

Stezka pomůže lidem do práci a podpoří turismus

Pokud půjde vše podle plánu, do pár let získá Zlínský kraj významnou cyklistickou stezku.

„Na jižním Valašsku na ni čekají běžní lidé, kteří se nemají jak bezpečně dostat do práce, ale i místní podnikatelé. Celou lokalitu tato cyklostezka velmi pozvedne,“ naznačil Zdeněk Urbanovský z Centrály cestovního ruchu východní Moravy.

Jako pozitivní příklady slouží cyklostezka Bečva nebo trasa podél Baťova kanálu. Obě mají návštěvnost okolo 200 tisíc cyklistů ročně, z čehož profitují především provozovatelé ubytování a služeb.

„Cyklostezka Bevlava však přinese ještě jeden rozměr: zpřístupní poněkud opomíjené údolí řeky Senice s nádhernou nepolíbenou přírodou,“ doplnil Urbanovský.