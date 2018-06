Zrychlení trati z Brna do Přerova brzdí spor správy železnic s Chropyní

Přestože koleje vedou na okraji Chropyně, může tam vzniknout zásadní potíž, která zbrzdí plánovanou modernizaci železniční tratě z Brna do Přerova, po níž pak budou vlaky jezdit rychlostí až 200 kilometrů za hodinu.

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) jako investor chce, aby se stávající část Tovačovské ulice, která kříží koleje, mírně posunula a vedla pod novým koridorem podjezdem.

S tím ale město nesouhlasí, protože by se musely zbourat dva rodinné domy. Navíc upozorňuje na to, že je v daném místě vysoká hladina spodní vody, takže by podjezd byl po deštích zatopený, pokud by tam nebyla čerpadla.

Proto navrhuje, aby SŽDC udělala přeložku cesty mimo zastavěnou část s tím, že by přes koleje vedla nadjezdem. „Pro nás je prioritou vybudování přeložky silnice,“ potvrdila starostka Chropyně Věra Sigmundová.

„Schválili jsme pořízení změny územního plánu, protože s novou cestou se v něm zatím nepočítá. Změna bude probíhat zhruba rok,“ upřesnila.

Tím si chce město zajistit, aby jeho varianta nakonec uspěla.

Starostka: SŽDC narazí při žádosti o územní rozhodnutí

SŽDC ale dává přednost svému řešení. „Preferujeme náhradu stávajícího přejezdu podjezdem především s ohledem na minimální zásahy do stávajících tras dopravy a do vlastnictví soukromých osob, kdy řešení předpokládá demolici pouze dvou rodinných domů,“ nastínila mluvčí SŽDC Kateřina Šubová.

Dodala, že se úplně nebrání variantě, kterou nabízí Chropyně, pokud se však město dohodne s vlastníky pozemků, po nichž má 2,4 kilometru dlouhá přeložka cesty vést. Podle Šubové by ale záměr zřejmě musel projít také řízením EIA, v němž se posuzuje dopad staveb na životní prostředí.

„Veškeré tyto úkony by v případě, že by měla být zastavena současná příprava, znamenaly značné zdržení,“ míní Šubová.

SŽDC tak bude s ohledem na čas připravovat svoji verzi křížení cesty s kolejemi, chce totiž začít stavět už v roce 2022.

Podle Sigmundové je ale toto řešení v rozporu se současným územním plánem Chropyně, v němž se nepočítá s demolicí domů.

„Posunutím cesty zasahují do zastavěného území. Narazí na to, když zažádají o územní rozhodnutí. Město s tím nebude souhlasit,“ upozornila Sigmundová.

SŽDC tvrdí, že změnu územního plánu města nepotřebuje, protože se s železničním koridorem počítá v zásadách územního rozvoje Zlínského kraje. Ten je nadřazený územním plánům měst a obcí.

„Možná bude muset rozhodnout soud, jestli může SŽDC bez změny územního plánu a souhlasu samosprávy podjezd zrealizovat, nebo máme pravdu my,“ naznačila Sigmundová.

Upřesnila, že rodinné domy, které by se měly podle SŽDC zbourat, stojí mimo vyčleněný koridor, s nímž počítá i územní plán města.

Krajský radní chce do sporu vstoupit jako moderátor

O problém se zajímá už i vedení Zlínského kraje. Náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Botek se přiklání spíše k řešení, které navrhuje Chropyně.

„Z hlediska zdravého rozumu je pro mě přijatelnější přeložka cesty než úprava té stávající s tím, že se zbourají dva domy. Rozumím ale i SŽDC, že chce mít co nejdříve zpracovanou projektovou dokumentaci,“ uvedl Botek.

Nabídl se, že by mohl zprostředkovat a moderovat diskusi obou stran. Jeho kompetence mu ale nedávají možnost do sporu aktivně zasáhnout.

Přitom zdvoukolejnění železnice mezi Brnem a Přerovem je podle Šubové důležité nejen pro Jihomoravský, Olomoucký a Zlínský kraj, ale má svůj význam i v rámci vlakové dopravy v České republice a také v Evropě.

„Umožňuje nejen výrazné zkvalitnění regionální, ale především dálkové železniční dopravy,“ dodala mluvčí SŽDC.