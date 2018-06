České dráhy čelí kritice, z menších stanic se jezdí až o třetinu dráž

Cestující, kteří jedou ranním Slováckým expresem Českých drah z Otrokovic do Prahy, zaplatí 275 korun. Jízdenka ze Zlína je vyjde dokonce jen na 269 korun. Pokud si ale koupí jízdenku z Hulína, který je k hlavnímu městu o 13 kilometrů blíž, zaplatí 400 korun - tedy téměř o třetinu více.

„Moc logiky to nemá, cenová politika Českých drah je velmi zvláštní. Jsme poměrně významný železniční uzel, proto by cena mohla být nižší a přiměřená ostatním zvýhodněným stanicím. Nevím, proč to tak je, je to úplně špatně,“ reagoval starosta Hulína Roman Hoza.

Důvodem je fakt, že České dráhy mezi vybranými stanicemi uplatňují akční snížené jízdné. Týká se měst, kde jezdí i spoje konkurenčních soukromých dopravců. České dráhy tak chtějí nalákat cestující do svých vlaků.

Rada ČD: Kupte si jízdenku se startem cesty v jiném městě

Ve Zlínském kraji do této skupiny s levnějším jízdným patří Kroměříž, Otrokovice, Zlín, Staré Město a Uherské Hradiště. Hulín a ostatní města či obce mají smůlu, jejich obyvatelé si musejí připlácet.

„I když jsou Otrokovice od Prahy vzdálenější, pořídí tam cestující jízdenku od 275 korun, neboť je stanice zahrnuta do relací pro akční jízdenky. Protože ale Hulín není do systému zahrnutý, vypočítává se jízdné podle počtu kilometrů - 287 kilometrů znamená 400 korun,“ vysvětlila mluvčí Českých drah Monika Bezuchová.

„Různé akční nabídky jsou standardní obchodní a marketingový nástroj s jasně stanovenými pravidly, jehož cílem je motivovat cestující k využívání vlaků Českých drah,“ doplnila.

I mluvčí Českých drah přitom otevřeně radí, že si lidé z Hulína a dalších menších měst mohou koupit jízdenku se startem cesty už v Otrokovicích.

Ne všichni o tom však vědí, například e-shop dopravce možnost této úspory před cestujícími tají. Zejména starší lidé tak často platí vyšší částky.

„Líbit se mi to nemusí, ale do tarifní politiky státní společnosti nemůžu mluvit. Každopádně je to zvláštní a jde o další anomálii konkurenčního prostředí na železnici,“ podotkl náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Botek.

Senátoři usilují o návrat spravedlivého jízdného

České dráhy začaly s akčním jízdným už v roce 2011 a upravují ho společně s tarify. Začíná to však stále více vadit i politikům, například olomoucká senátorka a krajská zastupitelka Jitka Seitlová už se kvůli obdobné situaci ve svém kraji obrátila na České dráhy a oslovila také ministra dopravy Dana Ťoka.

„Řekl mi, že jestli je to tak, tak je to špatně a musí se to dát do pořádku,“ popsala Seitlová.

„Je zřejmé, že cenová politika jízdného Českých drah je řešena na úkor cestujících z železničních zastávek, kde momentálně konkurence nestaví. Drážní doprava je přitom veřejnou službou dotovanou vysokou měrou z veřejných rozpočtů,“ zdůraznila Seitlová.

Ministerstvo dopravy, které si dálkovou dopravu objednává, na dotaz MF DNES reagovalo s tím, že cenová politika je věcí Českých drah.

„Chápeme, že na první pohled působí rozdíl nelogicky. České dráhy stejně jako další dopravci reagují v tržním prostředí formou komerčních slev na relacích, kde je velká poptávka,“ uvedl ředitel odboru komunikace ministerstva dopravy Jakub Stadler.

„Obecně nevidíme důvod omezovat možnost dopravců poskytovat slevy podle svého uvážení na určitých tratích,“ doplnil.

Takové vysvětlení ale politikům ze Zlínského kraje nestačí. „Je to špatná podpora lidí v menších městech a obcích. Chceme, aby tam zůstali, a přitom jim to takto znepříjemňujeme. I když dopravci rozumím, není to fér. Vadí mi to,“ řekla senátorka za Kroměřížsko Šárka Jelínková.

Její kolega a uherskobrodský senátor Patrik Kunčar plánuje, že se k aktivitě Seitlové připojí.

„Je to naprosto špatně. Přijde mi to diskriminační, od státní organizace bych to nečekal. Jestli chceme zvýhodňovat, musíme zvýhodnit všechny rovnoměrně,“ prohlásil Kunčar.