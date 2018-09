Fotbalová reprezentace přicestuje do kraje letadlem, veze si i kuchaře

Svůj pobyt si národní tým v regionu protáhne déle než jen do čtvrtečního zahajovacího utkání nově vzniklé Ligy národů. Fotbalisté zůstanou ubytovaní ve Zlíně až do sobotního odletu na přípravné utkání do Ruska.

„Ve Zlíně o nás bude v tréninkových plochách, regeneraci i ubytování postaráno na sto procent. Odlétat se pak bude z Brna, takže nebyl důvod se po zápase přesouvat do Prahy, ztratili bychom zbytečně čas cestováním,“ vysvětluje mluvčí reprezentace Pavel Pillár.

Český celek čeká dnes odpoledne trénink ve Zlíně, který bude pro veřejnost uzavřený stejně jako středeční předzápasový trénink v Hradišti. V pátek budou hráči ze sebe dostávat únavu z utkání lehčím výklusovým tréninkem v Otrokovicích na Baťově.

„Řešíme možnost otevřít pro veřejnost trénink v sobotu dopoledne ve Zlíně, což by měla být ideální varianta, pokud by lidé chtěli vidět kluky trénovat,“ poznamenal Pillár.

Oficiální autogramiádu nebo jiné řízené setkání fanoušků s hráči vedení reprezentace nepřipravuje.

„Ale nikdy nejsme k fanouškům nepřátelští. Na hotelu si samozřejmě pohlídáme, aby nešli k hráčům na pokoj, ale počkat si na ně kvůli podpisu a společné fotce u recepce i u stadionu před nebo po tréninku určitě půjde,“ ujistil mluvčí.

Český celek trénuje Karel Jarolím, který před lety v Uherském Hradišti trénoval klub ještě pod názvem 1. FC Synot v jeho nejúspěšnější éře. Při výběru ubytování ale národní tým vsadil na sousední Zlín, ve městě totiž chyběl hotel s požadovanou úrovní a kapacitou.

„Budeme mít pár cest autobusem navíc, což je trochu složitější. Ale když už volba padla na Hradiště, tak se tam samozřejmě těším,“ nezastírá Jarolím. „Chtěli jsme být v Luhačovicích, ale co se nám líbilo, tam jsme se nevešli kapacitně. Zlín je kousek, budeme tam i trénovat, takže to vůbec komplikace není,“ řekl trenér.

V Jarolímově nominaci je bývalý zlínský obránce Filip Novák působící nyní v tureckém Trabzonsporu, dodatečně do týmu přibyl i záložník Jablonce Michal Trávník, který prošel mládežnickou akademií i prvním mužstvem Slovácka.

Zbývají poslední lístky

Na příjezd vzácných hostů se připravuje zlínský hotel Baltaci Atrium. „Je to prestižní záležitost, vrchol profesní kariéry. Bereme to jako ocenění toho, jak se o sportovce staráme,“ připomněl šéf hotelu Lukáš Žaludek, že už u nich pobývali fotbalisté Slavie, Plzně nebo třeba házenkářská reprezentace.

„Fotbalisté jsou větší celebrity než házenkáři, pozornost a zájem je neporovnatelně větší. Budou mít vlastního kuchaře, který bude instruovat personál, jak připravovat jídlo. To jsme zažili jenom při návštěvě prezidenta Zemana,“ doplnil.

Svého kuchaře si přitom s sebou reprezentace vozí neustále. „Ví, co kluci mají rádi a co můžou jíst. Nejde o nedůvěru k hotelovým kuchařům. Spíš abychom se vyvarovali jakýchkoliv trablů, které by místní kuchyně mohla způsobit, třeba i v dobré víře nějakého přilepšení klukům,“ upřesnil Pillár.

Ukrajinci vedení bývalým legendárním útočníkem Andrejem Ševčenkem se podle dřívějších zpráv z politických důvodů odmítli ubytovat ve zlínském hotelu Moskva, využít by měli služeb Lesního hotelu (více čtěte v článku Ukrajinští fotbalisté odmítli ubytování ve zlínském hotelu Moskva).

Stadion v Uherském Hradišti, který se dočkal rekonstrukce už před mistrovstvím Evropy hráčů do 21 let v roce 2015, potřeboval před čtvrtečním utkáním reprezentace jen kosmetické úpravy.

„Není tak jednoduché dostat národní tým do Hradiště, o to víc si toho musíme vážit. Nevyděláme na tom nějaké velké peníze, spíš chceme lidem nabídnout i jiný zážitek,“ uvedl výkonný ředitel Slovácka Petr Pojezný.

Češi se dosud v Hradišti představili dvakrát. V roce 2006 podlehli v přípravě při loučení kapitána Pavla Nedvěda 1:3 Srbsku (více v článku Aplaus, slzy dojetí. Nedvěd se loučil) a o tři roky později v kvalifikaci o mistrovství Evropy rozstříleli 7:0 San Marino (více v článku Fotbalisté soupeře smetli, Baroš dal čtyři góly: Česko - San Marino 7:0).

V dohledné době bude mít podle Pojezného region šanci zase spíš na utkání mládežnických reprezentací. A to přesto, že český celek požene proti Ukrajincům zaplněné osmitisícové hlediště.

„Co mám informace, jsou lístky víceméně vyprodané. Ve středu jich budeme doprodávat už jen pár desítek, teoreticky se ještě nějaké můžou vrátit ze svazu,“ poznamenal Pojezný.