Řízení v opilosti se neprokázalo, Šabršula opět vede policii na Hradišťsku

„Do funkce vedoucího územního odboru Uherské Hradiště byl plukovník Bronislav Šabršula opětovně ustanoven pátečním dnem,“ řekla krajská policejní mluvčí Lenka Javorková.

Policejní prezidium v inkriminovaném případu respektovalo loňský rozsudek krajského soudu, který projednával Šabršulovu správní žalobu.

„Soud zrušil rozhodnutí, kterým byl pan Šabršula odvolán ze služebního místa vedoucího územního odboru, neboť neměl platnou bezpečnostní prověrku. Tu získal v průběhu odvolacího řízení, proto soud rozhodnutí o odvolání z místa zrušil. Z tohoto důvodu se pan Šabršula vrací zpět na původní místo,“ uvedl mluvčí policejního prezidia Jozef Bocán.

Že se k jeho návratu schyluje, informovala MF DNES už v listopadu. Ke konci měsíce se totiž rozhodl tehdejší uherskohradišťský policejní šéf David Basovník odejít do civilu.

„Požádal jsem o ukončení služebního poměru. Rozhodl jsem se, že životní cestu nasměruji jinam,“ řekl MF DNES Basovník, který dříve dělal Šabršulovi zástupce. Jestli končí kvůli návratu svého bývalého nadřízeného, nechtěl komentovat.

Po Basovníkově odchodu byl vedením policie na Uherskohradišťsku od 1. prosince pověřen Václav Karkoška.

„Čtvrtečním dnem svoji činnost v Uherském Hradišti ukončil a opětovně bude velet územnímu odboru ve Zlíně,“ poznamenala policejní mluvčí.

Šabršulovu reakci se zatím iDNES.cz nepodařilo získat.

„Není přítomen. O tom, jestli dnes přítomen bude, nemám informace,“ uvedl v telefonu spojovatel uherskohradišťské policie.

Test na alkohol odmítl, auto prý řídila osoba blízká

Šabršula v minulosti válčil s bývalým vedením zlínské krajské policie - konkrétně tehdejším šéfem Bedřichem Koutným a jeho náměstkem Romanem Vaňkem, které nařkl ze šikany.

Coby šéf hradišťské policie byl Šabršula nejdříve dočasně postavený mimo službu poté, co ho policie v dubnu 2014 v noci našla, jak spí na místě spolujezdce v autě v Polichně. Existovalo podezření, že řídil on – opilý. Šabršula odmítl dýchat i nechat si vzít krev (viz též Šéfa uherskohradišťské policie našli spát v autě, test na alkohol odmítl).

Generální inspekce bezpečnostních sborů to ale neprokázala. O trestný čin podle ní nešlo. Šabršula řekl, že auto řídila „osoba blízká“.

Zatímco byl postaven mimo službu, skončila mu bezpečnostní prověrka. Proto musel být převelen, dostal místo rady na Ředitelství služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Policejního prezidia ČR (o převelení čtěte více zde).

Jeho někdejší šéf mluvil o opakovaném problému s alkoholem

Soud však rozhodnutí o Šabršulově přeložení na podzim zrušil. „Policejní prezident porušil judikaturu Nejvyššího správního soudu. Postupoval nezákonně, mé přeložení bylo nezákonné,“ sdělil Šabršula před časem MF DNES.

Mluvil o tom, že bude také chtít finanční odškodnění za to, že byl převelen na hůř placenou pozici. Navíc zažaloval ministerstvo vnitra kvůli údajně šikaně od nadřízených. V tom mu dal už dříve za pravdu policejní ombudsman. Bývalý policejní ředitel Koutný měl však k Šabršulovi výhrady.

„V jeho případě jde bohužel o opakovaný problém s alkoholem,“ uvedl Koutný nedlouho po zmíněném incidentu, po němž se však to, že by byl Šabršula opilý, neprokázalo.

O alkoholu se v souvislosti se Šabršulou mluvilo také při jeho pražském působení. Podle serveru iRozhlas.cz se u něj 19. října snažili provést kontrolu na alkohol příslušníci odboru vnitřní kontroly. Než mu ale stačili dát dýchnout, uvedl je údajně do chodby uzavřené mřížovými dveřmi, které se ale dají otevřít jen služební kartou. Tu kontroloři neměli, a tak zůstali uvězněni za mříží.

„Plukovník Šabršula se slovy ‚Prosím, až po vás‘ do chodby nevstoupil a za pracovníky odboru vnitřní kontroly zabouchl mříže. Poté odešel,“ sdělil webu zdroj z Policejního prezidia. Oficiálně ale událost nikdo nepotvrdil.