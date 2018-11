Brána areálu bývalého Svitu ve Zlíně má víc majitelů, oprava se odkládá

„Jednal jsem s nimi. Každý z vlastníků má trochu jiný zájem. Někteří řekli, že můžeme jednat a dohodnout se, jeden tam chtěl uplatnit své představy,“ přiblížil hejtman Jiří Čunek. „Zablokovalo nám to rychlý postup,“ doplnil.

Soukromí majitelé vlastní pravou část vstupní brány ve směru od podchodu na náměstí Práce, zbytek podle Čunka patří kraji.

„Možná se nakonec dohodneme, ale prozatím jsme to opustili,“ nastínil Čunek. „Možností také je, že upravíme jen část budovy, která patří kraji, ještě uvidíme,“ řekl hejtman.

Do stavby z konce 70. let minulého století chtělo hejtmanství vložit přes 28 milionů korun. Do jejího prvního patra hodlalo po rekonstrukci přesunout některá z pracovišť krajského úřadu, která nyní sídlí v pronajatých prostorách budovy číslo 22 v areálu. Přízemí by se pak mohlo komerčně pronajímat firmám.

„Přesunem kanceláří z pronajatých do vlastních prostor kraj ročně ušetří 2,5 milionu korun. Předpokládáme, že roční provozní náklady nově vybudovaných kanceláří v budově číslo 1 budou kryty z příjmů z pronájmu komerčních prostor v přízemí,“ uvedl už dříve Čunek.

V současné době není budova z větší části využívaná, v jejím přízemí je předprodej jízdenek dopravního podniku. Po krachu Svitu v ní řadu let sídlilo Obuvnické muzeum, které je dnes ve 14. budově Baťova institutu.

Vstupní brána vznikla mnohem později než areál samotný. Postavena byla v roce 1979, autorem projektu byl architekt Ladislav Pastrnek. Od výstavby na ní nebyla mimo střešního pláště udělána žádná zásadní úprava. Proto je ve špatném technickém stavu.