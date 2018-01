Žena obviněná z pokusu o vraždu manžela spáchala ve vazbě sebevraždu

Šestatřicetiletá žena podle zjištění policie v noci na 8. listopadu v rodinném domku v obci Pitín na Uherskobrodsku bodla kuchyňským nožem do hrudníku o devět let staršího manžela v době, kdy spal.

Muž si poté dokázal sám přivolat rychlou záchrannou službu, která ho odvezla do nemocnice se středně těžkým zraněním.

Žena skončila rovněž v péči lékařů v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži, její stav neumožňoval kriminalistům zahájit trestní stíhání. Obvinění z pokusu o vraždu si vyslechla na konci listopadu, kdy také putovala do vazební věznice v Olomouci (viz též Žena bodla spícího manžela do hrudníku, hrozí jí dlouhé vězení).

„Můžu potvrdit, že v naší věznici došlo k sebevraždě, konkrétně mezi svátky na konci roku. Bližší okolnosti sdělovat nebudeme,“ uvedla mluvčí vazební věznice v Olomouci Markéta Doleželová, podle níž věznice každou mimořádnou událost včetně všech úmrtí prošetřuje.

Policisté navrhnou zastavit trestní stíhání

Skutečně dokonaná sebevražda je podle ní v tamní vazební věznici velmi výjimečnou událostí, stane se jednou za několik let.

„Tento případ budeme ukončovat ne standardním způsobem, tedy návrhem na podání obžaloby, ale vzhledem k úmrtí obviněné ženy naopak návrhem na zastavení trestního stíhání,“ poznamenala krajská policejní mluvčí Lenka Javorková.

Podle místních obyvatel měli manželé mezi sebou dlouhodobé rozepře, které zřejmě v osudný den vygradovaly. Podle policejního vyšetřování nebyla žena v době útoku pod vlivem alkoholu, kterému podle zpráv některých médií v poslední době holdovala. Ženě hrozilo za pokus o vraždu vězení na 12 až 20 let.

Sebevražda se před pár dny stala rovněž ve věznici ve Valdicích na Jičínsku, kde zemřel Američan Kevin Dahlgren, který podle pravomocného rozsudku zavraždil v květnu 2013 v Brně čtyři lidi.