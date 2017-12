Valašsko láká běžkaře, obcím na údržbu stop přispěje i kraj

Dnešní čtyřicátníci si ještě pamatují, že to bylo velké štěstí, pokud na Valašsku narazili na prošlápnutou stopu. Když vyrazí na běžky teď, mohou si vybrat z desítek kilometrů upravených tratí. Starají se o ně obce i různá sdružení, nakoupily rolby a peníze potřebné na údržbu shání, jak se dá.

Pro představu, ve Velkých Karlovicích vyšla minulá zima na 300 tisíc korun. „Loni tady bylo víc sněhu než na hřebenech, vyjížděli jsme prakticky denně,“ uvedl starosta Karlovic Miroslav Koňařík.

Tipy MF DNES na upravené hřebenové trasy na Valašsku Beskydská Hornovsacká magistrála má v celé délce 50 kilometrů. Rozdělit se dá na etapy: Bumbálka – Vsetín přes Třeštík, Benešky, Soláň, délka 50 km;

přes Třeštík, Benešky, Soláň, délka 50 km; Vsacká Tanečnice – Vsacký Cáb přes Beskyd, Lušovou, Ptáčnici, délka 10 km;

přes Beskyd, Lušovou, Ptáčnici, délka 10 km; Vsacký Cáb – rozcestí Dušná , délka 5 km;

, délka 5 km; Hřebenovka Javorníky: trasa Kohútka – Kasárna, délka 13 km.

Je zároveň předsedou sdružení Valašsko – Horní Vsacko, které provozuje tři rolby a upravuje 50 kilometrů Hornovsacké magistrály od Vsetína po hraniční přechod Bumbálka.

Jedna rolba projíždí úsek ze Soláně na Vsacký Cáb, kde jsou ještě další upravené okruhy, druhá ze Soláně přes Bumbálku do Velkých Karlovic. Další se stará o trasy v okolí Zděchova směrem k Pulčinským skalám.

Loni se náklady sdružení pohybovaly kolem 200 tisíc korun. Dlouhá léta obce úpravy financovaly samy, loni poprvé jim na to přidal Zlínský kraj. Vyčlenil 800 tisíc korun a peníze rozdělil na dvě části.

„Ta jedna je určená na údržbu techniky, která je nutná, i když by potom třeba nevyjela, protože nebude sníh,“ vysvětlil krajský radní odpovědný za cestovní ruch Jan Pijáček.

Druhý díl peněz je přímo na naftu pro rolby. Vyúčtovávat se bude podle upravených kilometrů, podmínkou k získání krajských peněz je proto sledování vozidel pomocí GPS zařízení.

Loni takto kraj podpořil osm žadatelů a zhruba 170 kilometrů běžeckých stop. Částka se nevyčerpala celá, proto letos zůstala na stejné výši, měla by stačit i v případě větší sněhové nadílky.

„Podpoříme i dvě tratě, které částečně opouští území kraje, tedy z Brumova-Bylnice na Vršatec a z Kohútky na Kasárna,“ dodal Pijáček.

Upravenou stopu mají v Rožnově pod Radhoštěm a ve Vsetíně

Valašsko je běžeckými trasami doslova protkané, vedou po hřebenech Beskyd i Javorníků. Velký podíl na upravených trasách mají i ve Valašské Bystřici.

Obec má vlastní rolbu a upravuje trasy na Santov, z Búřova na hřeben a takzvaný valašskobystřický okruh dlouhý 25 kilometrů. Ten vede z Bystřice na Búřov přes Vsacký Cáb, Tanečnici, Hážovské díly a zpět do Bystřice.

„Udělat na Valašsku okruh, je kvůli převýšení problém. Hodně tras vede z jednoho bodu do druhého,“ připomněl Igor Levč z Nordic ski centrum Vsacký Cáb. V okolí chaty upravuje několik okruhů, které se vzájemně protínají.

Dobré podmínky mají běžkaři i na Pustevnách, kde se jezdí třeba kolem vrcholu Zmrzlého nebo v Hostýnských vrších.

Upravuje se také přímo ve městech, pravidelně třeba v Rožnově pod Radhoštěm.



Zájem strmě vzrostl v posledních letech. „Předloni a loni běžkařů hodně přibylo. Předtím jezdilo daleko méně lidí,“ potvrdil Koňařík.

Zároveň ale přibývá pěších turistů, kteří upravené stopy ničí. Nerespektují nepsaná pravidla o tom, že chodit se má jen mimo stopu. Kdyby hřebenovku neupravila rolba, často by neměli šanci projít, bořili by se do sněhu.

„Když trasu upravíme, je schůdná. Lidé by ale měli respektovat, že úprava stop je něčí práce a stojí peníze. Když chtějí na hřebenovku v zimě, tak na běžkách nebo skialpech,“ apeluje Levč.