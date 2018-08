Bezdomovci zabrali bývalou dostihovou dráhu, koupaliště hlídá ostraha

Poházené odpadky, hadry, zbytky jídla či lahve od alkoholu a kousek od nich postavené stany. Tak to před pár dny vypadalo na dnes už nevyužívané dostihové dráze mezi Otrokovicemi a Tlumačovem, kde se utábořila skupina bezdomovců.

Je to jen kousek od rekreační oblasti Štěrkoviště, kde potíže s lidmi bez domova řešili také. Dorazili sem večer a v dětském bazénku vykonávali osobní hygienu. Areál proto bude do konce koupací sezony střežit od 20 do 6 hodin bezpečnostní služba, kterou najala radnice.

„Do budoucna se plánuje kompletní oplocení pozemku, aby byl přístup těmto lidem znemožněn,“ podotkla otrokovická mluvčí Romana Stehlíková.

Lokalita, kde se bezdomovci usídlili, patří do katastru sousední obce Tlumačov. Pozemek je ale státu a právo hospodařit na něm má Zemský hřebčinec Tlumačov.

„Po dohodě se všemi stranami jsme se rozhodli, že lidé bez domova tam mohou dočasně zůstat. Jde o kompromis a vstřícný krok z naší strany, ale je podmíněný tím, že na místě bude pořádek,“ uvedl ředitel hřebčince David Olejníček.

Podle něj jde i o to, že i kdyby byli z místa vykázáni, jen se přesunou o kus dál.

Dostihovou dráhu minulý týden uklidily Technické služby Otrokovic a bude pod kontrolou státní policie či sociálních pracovníků.

Spousta jich už má k městu sociální vazby

Potíže s bezdomovci jsou v Otrokovicích dlouhodobě palčivé téma. Podle Davida Špendlíka, sociálního kurátora městského úřadu, zde přebývá kolem 25 až 35 lidí bez přístřeší. Jejich počet se průběžně příliš nemění, ale v létě jsou více na očích. Řada z nich si už ve městě navíc vytvořila sociální vazby, a proto nemá důvod jít jinam.

Dalším problémem je fakt, že mezi nimi přibylo mladších a daleko agresivnějších lidí, kteří nepoznali pracovní návyky a život na ulici už berou skoro automaticky. Hodně posedávají u vlakového nádraží, v parku na Baťově nebo před Otrokovickou Besedou.

„Močí tady, sprostě pořvávají, zapáchají a obtěžují. Nedovedu si představit, že bych si sedla na náměstí na lavičku, když vidím, jaká individua se tam zdržují,“ řekla místní obyvatelka Jana Lorencová.

Otrokovická radnice, která sídlí jen kousek od Besedy, situaci řeší, moc možností ale nemá. Začátkem srpna vystěhovala šest lidí bez domova z nevyužívané budovy vedle kvítkovického hypermarketu Kaufland, kterou předtím obsadili (viz též Bezdomovci přebývali v opuštěné budově, po čtyřech měsících je vystěhovali).

Kromě toho město vyzvalo pronajímatele obchodů na Bahňáku, aby jim neprodávali alkohol výměnou za poukázky dávek pomoci v hmotné nouzi. Totéž ale dělají i někteří obyvatelé města, kteří s nimi mění poukázky za peníze, navíc často v nevýhodném kurzu.

„V důsledku obdobného jednání může docházet ke zvýšení počtu podnapilých osob, včetně lidí bez domova, které konzumují alkohol na veřejném prostranství, především v centru města,“ upozornil starosta Jaroslav Budek.

Města nemají zákonné možnosti vykázat bezdomovce pryč

Strážníci mají za úkol dané lokality častěji objíždět a kontrolovat. V terénu jsou i sociální pracovníci. Jenže potíž tkví v tom, co trápí nejen Otrokovice, ale i řadu dalších měst po celé zemi.

„Nemáme žádné zákonné možnosti vykázat tyto osoby z veřejných a pro lidi atraktivních lokalit, pokud neporušují vyhlášku či zákon nebo pokud si na veřejné pohoršení oficiálně nestěžují minimálně tři občané, kteří jsou ochotni svědčit,“ vysvětlil velitel otrokovických strážníků Tomáš Gromus.

Mohou jim tak jen znepříjemňovat život neustálými kontrolami. „Máme kamery namířené mimo jiné na prostor před Besedou a neustále ho monitorujeme. Pokud vidíme, že tam někdo pije alkohol, hlídka vyrazí na místo a situaci řeší,“ konstatoval Gromus.

V Otrokovicích totiž platí vyhláška, která – vyjma městem povolených akcí – zakazuje konzumaci alkoholu na vybraných místech, jako jsou park před Společenským domem, Městská poliklinika, Otrokovická Beseda, nebo na dalších plochách parkového charakteru.

Ani to ovšem problém neřeší. Bezdomovci se totiž jednoduše přesunou o něco dál nebo se na místo posléze vrátí.

„Snažíme se jejich protiprávní jednání a buzení veřejného pohoršení minimalizovat,“ dodal Gromus, podle něhož mají lidé všechny problémy hlásit na linku 156.