Zlínský kraj potřetí odložil obří autobusový tendr, i když se mu krátí čas

Výběrové řízení na autobusové dopravce, které chystá vedení Zlínského kraje, má zlepšit a případně i zlevnit cestování. Jenže za požadovaný komfort se platí a Zlínský kraj proto teď přemýšlí, že nároky na dopravce sníží. Navíc už chce do tendru zahrnout jednotnou kartu pro cestující, která by platila v autobusech i vlacích po celé Moravě. Proto se soutěž odkládá.

„Zvažujeme, jestli je nutné, aby například na linkách, které jezdí 15 až 20 minut, byly klimatizované a nízkopodlažní autobusy s wi-fi. To má dopad na pořízení nových autobusů, které by musel dopravce mít, což zase souvisí s konečnou cenou na jeden najetý kilometr. A to je základní věc,“ uvedl náměstek hejtmana přes dopravu Pavel Botek (KDU-ČSL).

Dilema hejtmanství je tedy jasné: připlatit si za větší pohodlí, nebo preferovat šetrnější variantu?

„V jednom kraji požadovali vozy s klimatizací a wi-fi, a když jsme jim řekli, že to bude stát o 200 milionů víc, tak se velice divili. Kraj si může nadiktovat, co chce, ale musí to zaplatit,“ řekl MF DNES slovácký podnikatel Zdeněk Zemek, který ve Zlínském kraji vlastní dopravce ČSAD Vsetín, Krodos Bus, Housacar i několik autobusových nádraží v regionu.

Kraj může u nádraží regulovat cenu vjezdů a výjezdů spojů

Zlínský kraj zatím počítá s průměrným stářím vozů šest let v době vypsání soutěže, což drtivá většina dopravců nesplňuje a musela by kupovat nové autobusy.

Například ČSAD Uherské Hradiště má vozy staré průměrně osm let, a to navíc průběžně nakupuje nové autobusy.

„Pokud bychom se měli dostat na šest let, asi bychom si vzali úvěr, který by byl krytý smlouvou s krajem,“ naznačil zástupce ředitele pro autobusovou dopravu Ivan Kallus.

V ČSAD Vsetín činí průměr dokonce přes deset let. „Museli bychom každý rok investovat do nových autobusů a vyřazovat staré,“ podotkl tamější ředitel Oldřich Holubář.

Dalším nejistým bodem veřejné soutěže jsou autobusová nádraží. Ve Zlíně, Rožnově pod Radhoštěm, Valašském Meziříčí a Vsetíně je vlastní Zemkovy firmy.

„Jde o obrovský zisk pro toho, kdo vlastní nádraží i autobusy. Může si tak ekonomicky sám vypomáhat,“ popsal lidovecký hejtman Jiří Čunek.

Podle něho vjezd a výjezd na autobusové nádraží stojí v Česku průměrně 13 korun, ve Zlínském kraji je to však daleko více: 90–120 korun. Zlínský kraj proto zvažuje, že by cenu vjezdů a výjezdů reguloval.

Kraj připouští možnost přechodného období

Dopravci tak stále netrpělivě čekají, jaké podmínky v soutěži za devět miliard korun nakonec budou. Kraj navíc termín tendru už potřetí odkládá.

Předloni ho vypsala bývalá koalice v čele s ČSSD, ta současná pod vedením lidovců ho chtěla nejprve zrušit, ale pak se rozhodla, že po úpravách podmínky zveřejní loni v březnu (viz též Nové vedení Zlínského kraje soutěž na dopravce nezruší, jen ji prodlouží). Nestihla to a stanovila si termín na letošní březen (viz též (viz též Kraj chce zasáhnout do miliardového byznysu dopravců. Ale rok to ještě počká).

Ani ten už ale neplatí. Aktuálně je reálné září. Tím se ovšem krajská koalice a také dopravci, kteří na výběrové řízení čekají, dostávají do velké časové tísně. Evropská unie totiž požaduje, aby vysoutěžení dopravci jezdili po kraji od příštího roku.

„Rok 2018 je pro otevírání obálek s nabídkami nepřekročitelný. Pak může třeba dát někdo podnět na antimonopolní úřad, s dopravci bychom se ale mohli dohodnout na přechodném období, aby dopravní obslužnost byla zajištěná,“ poznamenal Botek.

Spor o podobu soutěže

Současné vedení krajského úřadu se hájí tím, že původně vypsaná soutěž byla prý špatná a její podmínky často příliš vágní. Například v tom, že šlo o 20 milionů naježděných kilometrů ročně s rozptylem plus minus 20 procent.

„Nejdříve musíme zjistit, jaké linky skutečně potřebujeme, jaké jsou toky cestujících, a podle toho upravit jízdní řády,“ přiblížil Botek.

Opoziční zastupitel a bývalý radní přes dopravu Jaroslav Kučera (KSČM) kritiku odmítá a říká, že kraj váháním přichází o velké peníze, protože soutěž by mohla zlevnit náklady kraje i jízdné pro lidi.

„Každý rok utíkají desítky milionů korun, čímž se ale asi nikdo nezabývá. Výběrové řízení bylo vypsáno dobře, zásadní věci byly v pořádku. O chystaných změnách mám pochybnosti. Budou se dát však vyvrátit, až bude něco na stole,“ reagoval Kučera.