V autobusech ubylo cestujících, dopravci v kraji zdražují a ruší spoje

Největší autobusový dopravce ve Zlínském kraji, kterým je firma ČSAD Vsetín, od ledna zdraží jízdné v průměru o deset procent, což znamená minimálně o korunu. Důvodem je zvyšování cen nafty, inflace a také postupný úbytek cestujících. Každoročně jich bývalo méně o 2,5 až 3,5 procenta, letos je to však ještě více zhruba 4,5 procenta.

„To je docela citelné, klesají nám tržby. Nedá se už šetřit na ničem,“ popsal ředitel ČSAD Vsetín Oldřich Holubář.

„Jedním z hlavních důvodů je, že lidé jezdí více auty. Svoji roli může hrát i aktuální stav vozového parku, protože čekáme na vypsání výběrového řízení na dopravce v kraji, takže nekupujeme nové autobusy,“ doplnil Holubář. Firma kupuje jen starší vozy a investuje do oprav a údržby.

Kvůli nezájmu cestujících ubylo spojů do Ostravy

Podle Holubáře může za úbytek cestujících „skrytá“ podpora automobilismu ze strany státu, měst i firem, jež budují nová a nová parkoviště.

„Jeden zaměstnavatel, jemuž jsme autobusem sváželi zaměstnance, u nás zrušil objednávku, protože lidé se začali do práce dopravovat sami auty,“ podotkl Holubář. Roli ale hrají i další faktory.

„Vliv na to má struktura a počet pracovních dní, záleží rovněž na počasí. Když je déšť a zima, cestujících přibývá, protože odloží kola,“ podotkl Ivan Kallus, zástupce ředitele pro autobusovou dopravu ČSAD Uherské Hradiště.

Tato společnost letos zaznamenala pokles cestujících o 1,7 procenta, v minulých letech to bylo mezi jedním až dvěma procenty. I tato firma od ledna zdraží asi o korunu.

„Úbytek registrujeme každý rok, začalo to tím, jak se v 90. letech rušily velké podniky. Když například v Letu Kunovice pracovalo 5,5 tisíce lidí, jezdili jsme tam se třiceti autobusy denně, dnes tam vypravujeme tři vozy,“ líčí Kallus.

Na rozdíl od konkurence podnik loni i letos koupil osm nových autobusů, udržování starých vozů v dobrém stavu je pro něj totiž finančně náročné.

O tři procenta ubylo i lidí na linkách kroměřížského Krodos Busu, průměr se přitom většinou pohybuje kolem dvou procent.

„I když se snažíme cestujícím zlepšovat podmínky, veřejnou dopravu opouštějí. Do zaměstnání jezdí stále více auty. Našimi hlavními klienty jsou školáci,“ řekl ředitel Krodos Busu Luděk Ferenc.

Firma ČSAD Vsetín také kvůli úbytku cestujících přistoupila k rušení některých linek. Vypravuje jich méně do Ostravy a zrušila také všechny do Prahy, ale to i kvůli častým potížím na dálnici D1, které autobusy k nelibosti cestujících zdržovaly.

„Upravili jsme počet spojů tak, abychom nenabourali dopravní obslužnost,“ věří Holubář.

Kraj chystá změnu celého systému dopravy

Zlínský kraj připravuje výběrové řízení na autobusové dopravce, kteří společně s ním doufají, že by to mohlo propad cestujících přibrzdit a možná i zastavit.

„Současný trend je nepříznivý, příčin je celá řada, od špatného technického stavu autobusů přes nabídku spojení až po lidskou pohodlnost. S pomocí výběrového řízení chceme zlepšit nabídku spojení i zvýšit komfort a vybavení autobusů. Pokusíme se vrátit lidi do veřejné dopravy,“ poznamenal náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Botek.

Podle něho se to podařilo v Jihomoravském a Moravskoslezském kraji, kde už jezdí dopravci na základě výběrového řízení. Autobusy jsou tam standardně klimatizované, mívají wi-fi, jsou nízkopodlažní.

Tak by to mělo být od roku 2020 i ve Zlínském kraji. Společnosti věří, že se zvýšením komfortu vozů podaří úbytek cestujících zbrzdit a alespoň někteří lidé začnou více využívat veřejnou dopravu, protože bude pohodlnější, než když budou stát s autem v kolonách.

„Pomoci můžou i pravidelnější spoje v hustě osídlené zástavbě. Záleželo by ale na tom, kolik by přibylo cestujících a o kolik by stouply náklady. Zřejmě by se musela udělat studie,“ uvažuje Kallus (více čtěte v článku Hradiště chce nalákat obyvatele do autobusů, chystá revoluci v MHD).

ČSAD Vsetín například uvítalo, že městská hromadná doprava začala být zdarma ve Valašském Meziříčí, kde ji provozuje. „Každý počin, který proti poklesu směřuje, se musí vítat s nadšením,“ uvedl Holubář.

Podle Ference by neměl pokles cestujících pokračovat do nekonečna. „Doufám, že jsme se přiblížili k hranici, pod níž už nepůjdeme,“ řekl ředitel firmy Krodos Bus.