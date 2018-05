Zlínský kraj chce k veřejné dopravě lidi nalákat rychlými páteřními spoji

Autobusy najezdí o 3,3 miliony kilometrů ročně více než nyní. Posílí se především spoje ze Zlína, Uherského Hradiště a Kroměříže do Brna.

Přibude i pravidelné spojení mezi většími městy v regionu, například mezi Zlínem a Vsetínem Taková je představa vedení Zlínského kraje na podobu veřejné dopravy od konce roku 2019.

„Na těchto trasách do Brna chceme vést hlavně rychlou dopravu bez zbytečných zastávek. Podle našeho průzkumu tam je velký pohyb cestujících, kteří jezdí nekomfortně vlakem, ale taky auty přes Buchlovské hory, což je rychlejší,“ popsal krajský radní přes dopravu Pavel Botek (KDU-ČSL).

Přesné trasy a frekvenci autobusových spojů na celém území Zlínského kraje začnou radní brzy řešit se starosty obcí. Společně hodlají zastavit úbytek cestujících ve veřejné dopravě.

„Jde o to, aby spoje vyhovovaly lidem, kteří do Zlína dojíždějí třeba z Valašska nebo Osvětiman, tedy z okrajových částí kraje,“ přiblížil lidovecký hejtman Jiří Čunek.

„Nebude to tak, že si někdo vzpomene, že chce dojíždět do práce na půl desátou. Musíme to přizpůsobit hlavnímu proudu, který jezdí na 6., 7. nebo 8. hodinu ráno,“ doplnil.

Podle radních Zlínský kraj dříve spoje spíše rušil, aby ušetřil. „Míříme k tomu, že veřejná hromadná doprava tady buď do několika let téměř zanikne, nebo ji posílíme a rozšíříme. Rozhodli jsme se pro druhý způsob,“ uvedl Čunek.

„Jsme nuceni skokově navýšit to, co se dříve ‚řezalo‘,“ dodal Botek.

Bývalý radní: Kdo chce, bude autem jezdit dál

Navýšení kilometrů hejtmanství doporučila externí odborná firma. A odrazí se to i v chystaném výběrovém řízení na autobusové dopravce, které by mělo krajské zastupitelstvo schválit letos na podzim.

Současná koalice KDU-ČSL, ANO, STAN a ODS už přes rok upravuje původní tendr, jenž vypsalo minulé vedení ČSSD, KSČM a SPO, protože ho nepovažuje za zdařilý (viz též Zlínský kraj potřetí odložil obří autobusový tendr, i když se mu krátí čas).

„Počty kilometrů jsme nesnižovali, jen jsme chtěli, aby efektivita a účelnost dopravy byly co nejvyšší. Nezaznamenali jsme žádné stížnosti,“ brání se bývalý radní přes dopravu a současný opoziční zastupitel Jaroslav Kučera (KSČM).

Podle něho neznamená navýšení počtu kilometrů automaticky zvýšení počtu cestujících. „Tak jednoduché to není. Bude to stát peníze, a kdo bude chtít jezdit autem, bude jím jezdit dál,“ tvrdí Kučera.

Botek nechtěl spekulovat o tom, o kolik by se navýšení kilometrů kraji prodražilo. „Cenu určí výběrové řízení,“ řekl.

Tím, že se zvýší počty spojů, najezdí autobusy ve Zlínském kraji ročně 25 milionů kilometrů. To bude znamenat denně o zhruba 9 tisíc víc než dnes.

„To není žádné velké číslo. Smysl to ale může mít, záleží na tom, kolik do toho bude chtít kraj dát peněz,“ upozornil zástupce ředitele pro autobusovou dopravu ČSAD Uherské Hradiště Ivan Kallus.

„Pro veřejnou dopravu je to dobrá zpráva,“ reagoval ředitel ČSAD Vsetín Oldřich Holubář. „Ale třeba počet spojů na trase Zlín – Brno odpovídá poptávce. A pokud by měly přibýt s tím, že to bude i na našem podnikatelském riziku, tak to nechápu,“ podivil se.

Zlínský kraj autobusovým dopravcům přispěje na této trase pouze na náklady po hranici kraje. Dál do Brna si budou muset všechno platit sami.

„Když bude v autobuse 50 lidí, bude to pro ně mít smysl i na jejich riziko,“ myslí si Botek.

Vlakové dopravce pro region vybere hejtmanství napřímo

Vlaky mají najezdit o 1,4 milionu kilometrů více, celkově necelých 5 milionů za rok. Kraj chce posilovat spoje v přepravních špičkách ve směrech ze Zlína do Přerova či Uherského Hradiště a Veselí nad Moravou, nebo mezi Valašským Meziříčím a Vsetínem.

„Musíme také reagovat na vládou schválené rozšíření slev pro studenty a důchodce, což vyvolá nárůst cestujících. Odhady hovoří až o 30 procentech,“ podotkl Botek, podle něhož bude kraj nové vlakové dopravce vybírat napřímo bez výběrového řízení.

„O navýšení vlakových kilometrů ve Zlínském kraji se jedná. Obecně ale máme stále zájem i nadále zajišťovat dopravní obslužnost celého kraje,“ řekla mluvčí Českých drah Monika Bezuchová.