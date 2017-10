Gajdůšková se vrací do vysoké politiky.. Lidé nepochopili naše hesla, říká

„Když člověk zažije neúspěch, tak přijímá úspěch s pokorou. Věřila jsem, že dostanu nějaké preferenční hlasy, ale že přeskočím lídra, o tom jsem nepřemýšlela,“ řekla Alena Gajdůšková.

Není ale přece jen 1 766 preferenčních hlasů relativně málo, když vezmeme v úvahu fakt, že před třemi lety jste jich ve druhém kole senátních voleb dostala přes 10 tisíc?

Senátní volby mají jiný charakter, nelze to tak přepočítávat. Ve druhém kole vybírají voliči ze dvou kandidátů. V těchto parlamentních volbách kandidovalo 29 stran. Je jasné, že se hlasy rozředí. Moc si vážím každého hlasu a děkuji za něj.

Byla jste poradkyní premiéra a jste zastupitelkou v Želechovicích. Jak se teď změní váš život?

Poradkyně premiéra je úřednická pozice na Úřadu vlády, jde o běžné zaměstnání, do něhož docházíte pět dní v týdnu. Jako poslankyně budu více v regionu, za což jsem ráda i kvůli rodině.

Jak moc velká rána pro ČSSD je její volební debakl?

Je to velmi smutné. Sociální demokracie už dvakrát vytáhla zemi ze srabu. Poprvé v 90. letech, kdy vznikla první sociálnědemokratická vláda v čele s Milošem Zemanem. Podruhé před čtyřmi lety po skončení pravicové vlády. Podařilo se nám nastartovat ekonomiku, lidem se zvedly platy. Ve volbách se to ale neprojevilo, lidé to tak nevnímali. Musíme se zamyslet sami nad sebou.

Nenastal čas na to, aby se na kandidátkách objevily nové tváře?

Sociální demokracie není strana revoluce, ale evoluce. Vývoj musí být postupný. Nejúspěšnější jsou ty týmy, kde jsou zastoupeny všechny generace. Máme ve Zlíně spoustu mladých lidí. V komunálních volbách příští rok se to už projeví. Mělo by se také obměnit krajské vedení ČSSD, což budeme řešit na krajském sněmu v listopadu.

Bude se měnit i kampaň? Ta letošní byla podle vás dobrá?

Myslím si, že jsme s kampaní začali pozdě. Její konkrétní kontury se objevily až na přelomu srpna a září. Celý rok jsme měli lidem vysvětlovat, co chceme prosadit. My jsme přišli s hesly, která sice nebyla populistická, ale lidé nevěděli, proč to říkáme. Navíc ne všechna byla šikovná. Nelíbilo se mi třeba slovo válka na našich billboardech (ČSSD měla předvolební heslo Vyhlašujeme válku levné práci, pozn. red.). Kampaň musí být příští rok jiná.

Jak jinak posílit stranu, aby se dostala zase nahoru?

Musíme u lidí zase získat důvěru, kterou jsme ztratili. Před volbami jsem upozorňovala na to, že výsledek může mít negativní dopad na dostupnost zdravotních služeb, že může docházet k privatizaci nemocnic a že se bude u lékařů platit. Musíme dělat vše pro to, aby se to nestalo.

Může být ČSSD ve vládě, nebo je její místo v opozici?

Minulá koalice byla úspěšná. Z tohoto úhlu pohledu by se dalo uvažovat o jejím pokračování. Vzkaz voličů ale čtu tak, že bychom měli odejít do opozice.

Čím Andrej Babiš zaujal voliče?

Jednoduchostí. Marketingově dělá politiku velmi dobře. Může si dovolit platit odborníky v tomto oboru. My máme transparentní účet a nižší příjmy. Všechno ale není o penězích. Přesto se budeme muset naučit sdělovat věci, které chceme prosadit, jednodušeji a v souvislostech.