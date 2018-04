Centralizovaná péče má lepší výsledky, řekl ve Zlíně ministr zdravotnictví

Materiál počítá se slučováním oddělení, což v regionu vyvolává velkou diskusi mezi odborníky i laiky. Je to správná cesta?

Slyšel jsem o tom a musím říct, že u nás i v zahraničí se opravdu specializovaná péče soustřeďuje do vyšších center. Výsledky péče jsou tam samozřejmě lepší, protože odborníci jsou na jednom místě, mají větší zkušenosti, více případů jim projde rukama. Na druhou stranu ale základní péče, tedy chirurgické obory, interna, dětské oddělení a podobně, by rušená být neměla.

To v plánu není. Ale i tak mají lidé obavy, že se péče zhorší. Není dostupnost jen otázkou zvyku?

Vaši koncepci dobře neznám, ale chci se na ni zeptat, protože se na mne obracejí různí poslanci. Mělo by ale platit, že změny by měly být podložené relevantními daty a že by jim měla předcházet odborná diskuse. Možná tady jen chybí dostatečná komunikace. Pak by mohla být koncepce třeba přijatelnější a nemusely by vznikat petice nebo kritika. Ale to je jen můj velmi vzdálený pohled.

Občas tady politici mluví o tom, že by se Baťova nemocnice mohla stát fakultní. Je to reálné?

Nejsem zastáncem zvyšování počtu fakultních nemocnic. Na druhou stranu každý kraj by měl mít jednu velkou klíčovou nemocnici, která bude nabízet široké spektrum oborů.

Před měsícem jste tady mluvil o dotačních programech, které by pomohly krajům s investicemi do nemocnic. Už máte žádosti přečtené?

Ne. Materiály teprve budeme hodnotit. Předpokládám, že celková potřeba bude v řádech desítek miliard korun, a je jasné, že nevyhovíme všem.

Zlín plánuje stavbu centrálního pavilonu za čtyři miliardy. Má šanci?

Musíme vytvořit investiční plán na několik let dopředu. Jsou nemocnice, které jsou prioritnější v rámci krajské sítě, a jiné zase méně. Ale zatím jsme ve fázi mapování.