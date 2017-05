Zloději v maskách Santa Clause sebrali pokladnu, na útěku stříleli

Dvacetiletý muž z Kroměříže a jeho o tři roky starší bratr se rozhodli zlepšit svou finanční situaci nekalým způsobem. Napadlo je, že by mohli navštívit tradiční akci pálení čarodějnic v obci na Zlínsku a ukrást tržbu.

„Přípravu rozhodně nepodcenili. Aby nebyli příliš nápadní, vzali si s sebou čepice a masky Santa Clause. Byli připravení také na to, že by je mohl někdo pronásledovat, proto se vyzbrojili slznými plyny a plynovými pistolemi. A do třetice ze svého vozidla BMW odstranili zadní registrační značku pro snazší únik,“ uvedla zlínská policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Na začátku samotné akce mladší v masce vyběhl z lesa, u vstupu ukradl pokladnu s tržbou a utíkal zpět do lesa, kde na něj čekal sourozenec, který sledoval, zda jsou pod dohledem pronásledovatelů.

Vzhledem k tomu, že za lupičem běželi hned tři pořadatelé, bratři neváhali a stříleli za sebe plynovými pistolemi ve snaze pronásledovatele zastrašit.

„I přes důkladně promyšlený plán se však mladíkům nepodařilo ostraze uniknout. Zadrželi je těsně před jejich vozem. V odcizené pokladně bylo téměř sto tisíc korun,“ poznamenala Kozumplíková.

Přivolaní policisté oba muže zadrželi a odvezli do policejní cely, kterou opouštěli coby podezřelí z trestného činu krádež. Hrozí jim až pětileté vězení.