Muž si odpykal trest za vraždu, za další násilí dostal 13,5 roku

Zlínský krajský soud shledal devětačtyřicetiletého recidivistu vinným z těžkého ublížení na zdraví, výtržnictví a loupeže.

Rozsudek vyslechl Skácel bez viditelných emocí, hned se proti němu odvolal. Státní zástupce, který Skácelovi navrhoval trest na 14 až 15 let, si ponechal lhůtu na rozmyšlenou.

Skácel podle obžaloby loni 22. června napadl ve squatu na okraji Kroměříže dva jeho obyvatele. Jednoho z nich údajně opakovaně kopal do hlavy, přičemž mu nadvakrát zlomil spodní čelist.

„Fyzické napadení bylo brutální a poškozenému způsobilo těžkou újmu na zdraví,“ popsal státní zástupce Leo Foltýn.

Sám Skácel šarvátku už dříve před soudem přiznal. Do zchátralého objektu se vydal hledat svou těhotnou přítelkyni. Odmítl však, že by osazenstvo squatu napadl úmyslně. Zareagoval prý instinktivně ve snaze odvrátit útok poté, co se jednomu z obyvatel objektu zalesklo něco v ruce.

„Myslel jsem, že je to nůž,“ přiblížil už dříve Skácel (více o jeho výpovědi čtěte zde).

„Útok na matku? Lituji toho“

O tři dny později pak Skácel navštívil v bytě v Kojetíně svou matku. Když mu odmítla dát zlatý prsten, syn na ženu zaútočil. Podle žalobce ji napadl pěstmi a kopy a dokonce jí vyhrožoval zabitím.

Následně z bytu sebral zlaté šperky nejméně za sedm tisíc korun a odešel. Bezprostředně poté násilníka dopadla přivolaná policejní hlídka.

„Obžalovaný se neštítil vůči své mamince použít hrubé násilí a sprostě a hrubě ji oloupil,“ konstatoval Foltýn.

O sporu s matkou Skácel u soudu odmítl vypovídat, při policejním výslechu jej ale připustil. Se ženou měl prý pouze verbální konflikt a strčil do ní.

„Lituji toho. Mámě píšu dopisy,“ ujistil ve své závěrečné řeči před soudem.

Soudce se přiklonil k ochraně společnosti

Obžalovaný byl přitom v minulosti už devětkrát soudně trestaný za majetkovou a násilnou trestnou činnost. Na Mírově a na Borech si dokonce odseděl 13,5 roku za vraždu. Vězení opustil teprve v prosinci 2015.

„Posudky z oboru psychologie a psychiatrie jednoznačně tohoto člověka hodnotí jako agresivního a emocionálně poddimenzovaného, který působí víceméně násilí na každém, koho potká. Obžalovaný nebyl ani při sezení u těchto znalců schopen zachovat lidskou tvář, vystupoval vůči nim velmi arogantně,“ poznamenal Foltýn.

Útoky, kterých se Skácel po svém propuštění z vězení dopustil, přitom nebyly jen dva. Loni v září byl přerovským okresním soudem odsouzen za napadení ženy v Kojetíně na 22 měsíců nepodmíněně. Soud ve Zlíně mu proto nyní uložil souhrnný trest i za tento čin.

Recidivistu navíc vyšetřuje policie z Plzeňského kraje kvůli dalšímu násilnému útoku, při kterém údajně oběti zlomil tři žebra.

„Obžalovaný má výrazné sklony k páchání trestné činnosti, a to přesto, že už byl dříve pro vraždu a loupež odsouzen k dlouhodobému odnětí svobody. Soud se proto nyní při uložení trestu nepřiklonil k resocializaci, ale k ochraně společnosti před možnými dalšími útoky. Je totiž zřejmé, že je obžalovaný vysoce nebezpečnou osobou. I znalci uvedli, že možnost jeho resocializace je spíše nulová,“ vysvětlil předseda senátu Radomír Koudela.