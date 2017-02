Zlínský kraj slíbil peníze na opravu zámku v zoo i na nový sloninec

Magistrát jako zřizovatel zoo ani zahrada samotná na opravu střechy zámku teď nemají peníze (více zde).

„Jde o investici nad možnosti města. Kraj ale přispívá na aktivity jiných měst a tady jsme se dohodli, že je naše pomoc potřeba. Musí jít o výjimečnou věc, jako je právě zoologická zahrada,“ nastínil hejtman Jiří Čunek.

„Budeme rádi, když do investičních akcí půjdeme ruku v ruce s krajem. Kraj ví, jak je zoo navštěvovaná, budeme s ním konzultovat jednu akci po druhé,“ podotkl primátor Miroslav Adámek.

Hejtmanství už odsouhlasilo 10 milionů korun na výstavbu nového výběhu pro slony, který bude celkově stát až 200 milionů korun.

„Teď jsme přislíbili, že se podobným způsobem budeme podílet i na dalších investicích v zoo,“ doplnil ekonomický náměstek hejtmana Jiří Sukop.

V suterénu zámku zruší vodní expozice s aligátory

Sloninec se bude stavět několik let a mezitím bude nutné opravit střechu zámku. Do ní by totiž mohlo začít zatékat a památkově chráněná stavba by pak utrpěla značné škody.

„Pokud má vedení zoo řádně pečovat o svěřený majetek, jsou zásadní opravy zámku nezbytné. Projekt je připraven, schází peníze,“ podotkl ředitel zoo Lešná Roman Horský.

Ve špatném stavu je střešní krytina, větší část oplechování, chrliče střešních okapů. To vše zůstává přes sto let bez zásadnějšího zásahu. Opravu potřebují i některé další místnosti zámku, včetně suterénu a sklepů. Z těch mají být odstraněny vodní expozice s aligátory, protože zvýšená vlhkost může být zdrojem výskytu dřevomorky v zámeckých interiérech.

Zrušení vodních expozic se plánovalo v návaznosti na projekt Řeka trávy, který byl ale právě kvůli nedostatku peněz pozastavený.

Při opravách, které potrvají přes rok, bude zámek nějakou dobu uzavřený.