Zlínský kraj neumí prodat svá lákadla, lidé je řadí na sever a jih Moravy

Rekordní sezonu hlásili provozovatelé turistických atrakcí a cílů ve Zlínském kraji loni i předloni a ta letošní má laťku zase posunout o něco výš. Navíc se zvýšil počet návštěvníků kraje za poslední čtyři roky o 16 procent. To všechno se dá doložit čísly, přesto je Zlínský kraj pátým nejméně atraktivním krajem v zemi.

Tvrdí to průzkum agentury CzechTourism z letošního února, podle kterého zůstává Zlínský kraj v té horší polovině tabulky a lidi k návštěvě spíše neláká. Nabídnout má co, jenomže to neumí prodat.

„K lidem se musí dostat jasná informace o tom, co mohou zažít, kde se ubytují, kde jim pohlídají děti a že ještě třeba uvidí nějakou památku,“ uvedl Jan Papež z Asociace cestovních kanceláří.

„K tomu je nutná spolupráce ubytovatelů a provozovatelů atrakcí, a to neumíme, což platí nejen o Zlínském kraji, ale o celé zemi,“ dodal.

Naprosto konkrétní balíčky s ubytováním a návštěvou konkrétních míst by přitom měly skládat právě cestovní kanceláře. Shodují se na tom, že to dělají, nabízí třeba Baťův kanál, výlety k vinařům nebo do Beskyd.

„Největší zájem evidujeme u zájezdů do Luhačovic. Kromě nich nabízíme pobytové balíčky na dvě až sedm nocí třeba do lázní Kostelec u Zlína, hotelu Všemina nebo hotelu Baťov – Společenský dům v Otrokovicích,“ vyjmenoval mluvčí Čedoku Hynek Špinar.

Beskydy? Sever Moravy. Baťův kanál zase její jih

V případě průzkumu se ale objevila ještě jedna, možná trochu překvapivá skutečnost.

„Lidé nemají Zlínský kraj jasně zařazený. Nevědí, kde jsou hranice a co v něm hledat. Respondenti měli často problém si vůbec vzpomenout, který kraj to je,“ uvedl Zdeněk Dytrt ze společnosti Focus, která průzkum pro CzechTourism dělala.

„Chybí jedna jasná dominanta, kterou by znali lidé v celé zemi,“ dodal.

Beskydy, které leží na pomezí Zlínského a Moravskoslezského kraje, tak sbírají body severním sousedům. Vinice a Baťův kanál jsou zase ve vnímání obyvatel země jižní Morava.

Zbývá samotný Zlín, který kraji dává nálepku industriálního. Pro místní to může být úsměvné, jenomže to znovu svědčí o váznoucí propagaci.

Roste popularita archeoskanzenu a podvodní expozice

V kraji vedou už několik let po sobě žebříček návštěvnosti tři cíle: zoo Lešná, kroměřížský Arcibiskupský zámek a zahrady a skanzen v Rožnově pod Radhoštěm. Ty znali i lidé, kteří se účastnili průzkumu.

Silnou trojku letos dotahuje archeoskanzen a podvodní expozice Živá voda v Modré, jež hlásí už 120 tisíc návštěvníků. Oproti loňsku to je 30procentní nárůst.

Právě to může být příkladem dobré reklamy i spolupráce, Modrá je už od loňska propojená s hradem Buchlov a nabízejí se navzájem. I akce plánují tak, aby si nekonkurovaly, ale naopak doplňovaly nabídku a lákaly návštěvníky k návratu nebo delšímu pobytu.

Mimo známé památky a zoo bodují v zemi třeba iQlandia v Liberci, stezka v korunách stromů na Lipně či Dolní Moravě, plzeňské centrum Techmania a samozřejmě tamní pivovar nebo Dolní oblast Vítkovice v Ostravě.

Krajská centrála sestavila průvodce

Samotný Zlín v průzkumu nedopadl zle, navštívit by ho chtělo 32 procent dotázaných. Z krajských měst ho předstihla jen Plzeň, Karlovy Vary, Pardubice a Olomouc.

Kromě něj v kraji bodovaly Luhačovice a Kroměříž, která táhne stejný počet lidí jako zlínská zoo. Ta si v průzkumu udržela druhé místo hned za zahradou v pražské Troji.

„Souhlasím s tím, že by hoteliéři a ubytovatelé měli mít mnohem větší přehled o tom, co návštěvníkům nabídnout. Sestavili jsme několik průvodců se zcela konkrétními cíli, stačí je mít po ruce,“ řekl Zdeněk Urbanovský z Centrály cestovního ruchu Východní Moravy.

Přehledně popsané jsou i cyklostezky a cyklotrasy, napojit se na ně dá prakticky v kterémkoliv místě kraje a mají i návaznost na mezinárodní trasy. Zároveň připustil, že v okolí Prahy o Zlínském kraji lidé příliš nevědí.

„Samozřejmě záleží na tom, jak se věc propaguje, jestli se o ní dozvědí lidé dostatečně daleko od kraje a jestli je dokáže přitáhnout,“ podotkl Papež.