Neví co dál a kupují si čas, útočí opozice na vedení Zlína kvůli torzu

Co nahradí nevzhledný betonový skelet z 80. let, není jasné ani teď, ve chvíli, kdy dělníci dokončují jeho likvidaci.

„Na demolici navážou terénní úpravy plochy, která naváže na stávající Centrální park. K této úpravě dojde ještě letos. Zvažujeme, že by zde přechodně mohl vzniknout třeba prostor pro terénní kola,“ přiblížil mluvčí magistrátu Zdeněk Dvořák (o demolici čtěte zde).

Toto řešení však má být jen dočasné. Na názor, co by mělo torzo nahradit trvale, se město zeptalo lidí prostřednictvím ankety. Odpovědělo 572 lidí a výsledky hlasování chce vedení magistrátu předat budoucí politické reprezentaci Zlína.

Opoziční zastupitelé však anketu kritizují s tím, že jde jen o alibismus.

„Názor občanů je důležitý, ale pokud koalice nemá jasnou vizi, jak naložit s lokalitou Jižních Svahů po odstranění torza, je to poněkud smutné,“ míní předseda klubu zastupitelů ČSSD Roman Vaigel.

„Vůbec se mi to nelíbí. Je to jen vytváření zdání demokracie. Občané nikdy nebudou mít tolik informací, aby mohli rozhodnout. Naopak město mělo jasně říct, co místo torza chce. Takto si jen kupuje čas,“ zlobí se zastupitel Aleš Dufek (KDU-ČSL a Zlín 21).

Radnice se podle něj mohla o nízké efektivitě anket přesvědčit v minulosti, kdy se lidí ptala na návrh, co se zámkem.

Adámek: Současné vedení města už nic postavit nestihne

Dufek navrhuje, aby na místě torza vyrostla oddechová zóna se sportovní halou a rekreačním zázemím.

„Neměl by tu být například obchodní dům, ten patří na okraj města. Měli bychom se inspirovat koncepcí moderních sídlišť v jiných velkých městech,“ podotkl.

Vedení radnice si však stojí za tím, že anketa měla smysl. „Ať místo torza vyroste něco, co lidé opravdu chtějí. Současné vedení města už tu nic reálně postavit nestihne. Než tedy začít chystat něco, s čím by příští vedení radnice nemuselo souhlasit, je lepší místo jen dočasně zkultivovat,“ tvrdí zlínský primátor Miroslav Adámek (STAN).

Sám si dovede představit více variant, líbil by se mu areál ve stylu Světa záchranářů, který stojí v Karlových Varech.

„Děti se zde učí, co dělat, když chytne trouba, jak zachránit člověka, kterého srazí auto, učí se tu dopravní předpisy. Karlovarský primátor mě ujistil, že na takovou stavbu lze získat dotace,“ nastínil Adámek.

I když radnice čekala více názorů, 572 respondentů je podle ní zajímavé číslo. Zhruba polovina odpovědí požadovala sportoviště a plochu pro volnočasové aktivity, 90 lidí chtělo budovu občanské vybavenosti.

„Objevilo se i několik návrhů na parkování nebo požadavek na dům pro seniory,“ zmínil Dvořák.