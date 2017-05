Plocha po torzu na zlínském sídlišti se změní v park, práce začnou v létě

Na oploceném pozemku dosud leží veliké hromady betonové drti.

„Ten prostor zatím není o nic hezčí, než když tam torzo stálo, pořád je to ostuda. Mělo by se to tam upravit,“ myslí si jeden z místních, František Hána.

Radní už loni avizovali, že po zbourání torza začnou práce na úpravě celé lokality. Ta se má otevřít lidem a navázat na současný Centrální park.

„Prvotní úpravy zeleně začnou už v létě, kdy odstartují úpravy části nedaleko Billy,“ potvrdil náměstek primátora Bedřich Landsfeld, který má městskou zeleň na starosti.

Rekultivace má skončit v příštím roce

Počítá se s navezením zeminy, zatravněním ploch, úpravami chodníčků a instalací laviček a dalšího mobiliáře.

Na firmu, která se o zahradnické práce postará, se právě koná výběrové řízení.

„Chceme, aby tu vznikla kultivovaná plocha v otevřené zeleni, která bude otevřena lidem k procházkám a odpočinku,“ poznamenal Landsfeld s tím, že na letošní úpravy má město vyčleněno dva miliony korun.

Částka na úpravu celé plochy, která má okolo 39 tisíc metrů čtverečních, však bude podstatně vyšší.

Lidem se areál bude otevírat postupně, celá plocha by mohla být zrekultivovaná příští rok. Problémem jsou i velké hromady rozdrceného betonu, které zde zůstaly po demolici.

„Betonový recyklát město využívá jako podkladní materiál do cyklostezek, chodníků a místních komunikací,“ řekl zlínský radní Josef Novák.

„Samozřejmě hromady odtud musejí zmizet, ale letos to nejspíš nestihneme. A byla by škoda se tohoto materiálu zbavovat, protože při stavebních pracích nám šetří peníze,“ dodal.

Primátor přemýšlí nad Světem záchranářů

Vedení radnice i přes kritiku opozice neřeklo, jaké bude mít plocha, kde nedokončené obchodní centrum stálo, nakonec využití. V anketě, kterou město loni vyhlásilo, nejvíc obyvatel Zlína hlasovalo pro sportoviště a prostor pro volnočasové aktivity.

Současná koalice však o konečném využití lokality rozhodnout nechce, výsledky ankety předá až nastávající politické reprezentaci.

„Jde o natolik cennou rozvojovou plochu, že se musí pojmout komplexně a na přípravu je potřeba mít čas,“ zdůvodnil primátor Miroslav Adámek.

On sám přišel s nápadem, že by tu mohl vzniknout areál ve stylu projektu Svět záchranářů, který funguje v Karlových Varech. Děti se v něm zábavnou formou učí první pomoc i dopravní předpisy.

„Svět záchranářů je ve fázi úvah. Jeho realizace by si totiž mimo jiné vyžádala i změnu územního plánu. Ten na pozemcích po torzu dosud předpokládá komerční využití, Svět záchranářů ale rozhodně nemá být komerčním projektem,“ dodal primátor.

Torzo nedostavěného obchodního domu ve Zlíně šlo po letech k zemi (více o bourání čtěte zde):