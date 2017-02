Boj s holuby stojí radnice vysoké částky. Nekrmte je, žádají obyvatele

Likvidátor hnízd: Jsou za komíny i v okapech Bohumil Michalec pracuje jako pokrývač ak tomu má „vedlejšák“: pro uherskohradišťskou radnici likviduje holubí hnízda na střechách domů. Závratěmi netrpí, ani se nejistí. Musí ale být maximálně opatrný, v čemž mu pomáhá praxe z hlavního povolání. „Holubí hnízda nejsou na půdách, ale přímo na střechách – za komíny, v okapech. Kolikrát mám strach. Jenže kdybych se jistil, tak nic nestihnu udělat. Jsem profesionál,“ popisuje Michalec. Chodí po ostrých hřebenech střech, musí dávat pozor na kluzký holubí trus. Po střechách přechází z domu na dům. „Kdybych pokaždé slézal dolů a šel do jiného domu, tak to bude na dlouho. Kolikrát se po střechách podívám do několika ulic,“ líčí Michalec. Na střechu se dostává střešním oknem, sebou nosí kbelík na ptačí vajíčka. „Za jeden den jich můžu nasbírat i sto, většinou jsou v hnízdě dvě vejce. Pak je dám do bioodpadu,“ říká. Někdy přijde později a musí zlikvidovat i čerstvě vylíhlé ptáky, což mu není dvakrát po chuti. „Ale jak by město vypadalo, kdyby se holubi přemnožili?,“ vysvětluje. Při sběru se snaží ničit i hnízda. Když to holubi zjistí, postaví si nová a snaží se zase naklást vejce. „Na stejná místa se vracím asi po čtrnácti dnech a většinou už jsou tam nová hnízda s vejci. Je to pořád dokola, ale díky tomu se daří snižovat populaci holubů,“ říká Michalec. Tuto službu dělá pro uherskohradišťskou radnici už deset let. A díky tomu už má přehled, kde je ve městě nejvíce ptáků: jsou to kasárna Jana Žižky, Šafaříkova a Štefánikova ulice. S prací začíná každý rok na jaře, v březnu, nebo v dubnu, podle toho, jak brzy se oteplí. Končí většinou v říjnu. „Musím to dělat poctivě, když mi za to dávají plat,“ dodává Michalec.