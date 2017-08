Vedení Zlína si neví rady s náměstím Míru, vrátí se k soutěži pro architekty

Otázkou zůstává, zda se proměna dotkne i přilehlého parku s kašnou, kde dříve stávaly domy. Radní řeší, jaký bude další postup. Připomínkují pracovní materiál, který by měli do podzimu schválit.

„Nová podoba náměstí Míru vzejde ze soutěže odborníků. Projekt by podle mého názoru měl být hotový v příštím roce, aby mohl být realizovaný příštím vedením radnice,“ konstatoval primátor Miroslav Adámek (STAN).

To znamená, že koalice hnutí STAN a ANO chce mít přípravu hotovou do konce volebního období, protože příští rok na podzim jsou komunální volby.

„Náměstí Míru si vzhledem ke své letité podobě a svému velkému významu pozornost zaslouží. Jde o prostor, kde se odehrává množství společenských akcí, a nejen proto se na něm denně pohybuje mnoho lidí,“ podotkl Adámek.

Nahradí park nová zástavba?

O tom, jak by mohlo vypadat náměstí, jehož středem je několik stromů s „pítkem“, je podle Adámka předčasné mluvit. Nicméně je jasné, že se vymění dlažba, mobiliář (tedy lavičky, odpadkové koše, veřejné osvětlení), mělo by také přibýt zeleně.

Přesný vzhled vzejde ze soutěže, k níž koalice po letech opět přistupuje. V minulém volebním období vypsal magistrát soutěže na přestavbu podchodu u náměstí Práce či modernizaci parku Svobody. Pak se ale s architekty, jejichž návrhy vyhrály, nemohl dohodnout na drobných úpravách, a proto se od tohoto způsobu odklonil.

„Soutěž může přinést zajímavé řešení. Vypsat ji na nejvýznamnější prostor ve Zlíně je správná věc,“ je přesvědčený náměstek primátora Patrik Kamas (ANO). „Zadání ale ještě není hotové, takže nelze říct, zda park zastavíme nebo ne,“ doplnil.

Adámek byl původně pro, aby na místě park zůstal. Jenže jeho názor před časem zviklal při návštěvě Zlína známý herec a architekt David Vávra, který prosazoval zástavbu. „Budova v přízemí by se dala využít komerčně, v horních dvou třech patrech by pak mohly být byty,“ uvedl Adámek.

V územním plánu je náměstí vedeno jako veřejné prostranství, na němž můžou být chodníky, tržiště či kašna, v krajním případě altánek a parkoviště. Kvůli budově by se tak musel změnit územní plán.

Opozice: Měli začít dříve

S částečnou zástavbou souhlasí i opoziční ČSSD. „Součástí soutěže by měla být studie na dům, který by byl v části parku jako za první republiky. V přízemí by mohly být dvě tři restaurace a cukrárna se zahrádkami, aby náměstí ožilo,“ míní zastupitel ČSSD Roman Vaigel s tím, že by návrh měl vzejít ze soutěže. „Nejde o budovu, ale veřejný prostor, takže jsem v tomto případě pro soutěž,“ souhlasí další opoziční zastupitel Aleš Dufek (Zlín 21).

Opozice se ale shoduje také v tom, že práce na přípravě přestavby náměstí mohly začít daleko dříve. STAN v čele s primátorem Adámkem řídí Zlín už sedmým rokem. „Tempo je pomalé. Místo toho, aby se v tomto volebním období práce rozjely, tak se to jenom připraví. Pak se zase budou shánět peníze. Zajímalo by mě, co koalice dělala posledního dva a půl roku,“ reagoval Dufek.

„Je neskutečné, jak dlouho se to vleče. Rekonstruují se části Zlína okolo centra, ale střed města ne. Ten by přitom měl být na prvním místě,“ přidal se Vaigel.

Vedení města to vysvětluje tím, že muselo řešit důležitější problémy – například Velké kino, o němž loni v únoru zjistilo, že je v havarijním stavu, a muselo ho zavřít. Termín jeho rekonstrukce však také není dosud známý.

„Náměstí Míru nehoří, bylo potřeba nejprve řešit priority a akutní stavy,“ tvrdí Adámek. „Výsledky soutěže mohly být o pár měsíců dříve, ale to nemá fakticky na termín realizace vliv.

Ta bude především o penězích,“ dodal Kamas. Přestavba náměstí bude stát desítky milionů korun. Město si na to z vlastních zdrojů pravděpodobně nevystačí, a pokusí se proto sehnat dotace.