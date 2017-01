Zlínský magistrát vybere architekty, kteří navrhnou přeměnu zámku

Když před dvěma lety architekt Pavel Míček zpracoval návrh úpravy zámku, vzbudil velké ohlasy. Někomu se nelíbil jeho nápad nahradit mansardovou střechu novým patrem nebo zvenčí přidat výtah. Jiní lidé zase kvitovali, že jde o odvážnou vizi, která má nejstarší památku ve městě modernizovat (více zde).

I tak ale jde o jedinou dosud známou představu, jak zámek přeměnit. Dnes přitom není naplno využívaný. Radnice přichází s ambicí tuto situaci změnit.

„Zámek se v této době dostal do stadia, kdy je znovu otevřená kavárna, galerie, konají se tady výstavy, přednášky a přináší oživení. V takové chvíli je debata o jeho opravě relevantní,“ sdělil náměstek primátora Patrik Kamas.

„Uvažujeme o tom, že oslovíme třeba pětici vybraných architektů napříč republikou, kteří by nám předložili svůj pohled,“ naznačil primátor Miroslav Adámek.

Primátor: U veřejné soutěže je těžké zasáhnout do projektu

Město sice potřebuje vyřešit opravu Velkého kina nebo Památníku Tomáše Bati, ale příprava rekonstrukce zámku by tyto aktivity ohrozit neměla. A mohla by se dostat i mezi deset největších priorit Zlína pro nejbližší roky, které vybírá magistrát.

I proto radnice už chystá podmínky, které by oslovení architekti měli dodržet. Jaké to budou, zatím specifikovat nechce.

Odpověď na to, co by na zámku v žádném případě nemělo chybět, ale už dala anketa mezi obyvateli. Podle nich by tady měl zůstat prostor pro kavárnu, restauraci nebo obřadní síň.

Možností, jak vedení města vybere konečnou podobu zámku, je hned několik.

Nabízí se například veřejná architektonická soutěž, kterou zastřešuje Česká komora architektů. Právě ta přinesla ve Zlíně proměnu Gahurova prospektu, podchodu u náměstí Práce nebo parku Komenského.

Teď ale příliš reálná není. „Mám s tím trochu problém, protože u této soutěže je velice obtížné do projektu zasáhnout. Zjistili jsme to v případě revitalizace parku i podchodu,“ řekl Adámek.

Radnice tehdy komplikovaně řešila s architektem umístění zábradlí ve schodišti podchodu nebo bezpečnostní úpravy v parku.

Náměstek Landsfeld: Podstatné je mí více návrhů

Primátor proto preferuje výběr několika architektů, které radnice osloví na základě doporučení.

„Upřednostňuji veřejnou soutěž, ale jde o velmi specifickou stavbu, a pokud bychom oslovili skutečně prestižní a kvalitní architektonická studia, tak bych se tomu také nebránil,“ sdělil Kamas.

Veřejnou soutěž nevidí jako jediné možné řešení ani náměstek Bedřich Landsfeld, jenž má v kompetenci investice.

„Z mého pohledu není rozdíl mezi soutěží a výběrem architektů. Podstatné je, abychom měli více návrhů. A pokud bychom šli do soutěže, tak si musíme přesněji definovat zadání a trvat na tom, že po zaplacení díla si na něm můžeme cokoliv změnit,“ prohlásil Landsfeld.

Petr Lešek, který má v České komoře architektů na starosti soutěže a situaci ve Zlíně dobře zná, má na věc jiný názor. Podle něho potíže s domluvou s autorem vítězeného návrhu vůbec nesouvisí s tím, že vzešel ze soutěže.

„Nemá to logickou spojitost. Architekt ve svém návrhu musí dodržet normy - a pak je to na domluvě mezi ním a městem. To od něho může koupit autorská práva, pak by ale mohlo dojít až na soud, pokud by jeho návrh změnilo,“ podotkl Lešek.