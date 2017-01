Konečně pravá zima. Nemusíme už myslet na to, jestli zavřeme, těší vlekaře

Skoro všechny vleky v provozu, kopce poseté lyžaři a jasný výhled na malebně zasněžené krajiny. Víkend na Kohútce v Javorníkách se blížil ideálu.

„Nepamatuju si, že by tu za poslední roky byly takové skvělé podmínky,“ pochvaloval si Ján Babeška z Trenčína, který na Kohútku pravidelně jezdí. Vadil mu jen příliš silný mráz.

„Chvíli jsem telefonoval s kamarádem a vůbec necítím ruce,“ komentoval teploty, které se ráno pohybovaly kolem minus 20 stupňů.

Právě silné mrazy, které o víkendu sužovaly celou zemi, byly tím jediným, co provozovatelům skiareálů trochu kazilo radost.

„Někteří kvůli tomu ruší lyžařské kurzy. Ani se nedivím, zvlášť pro malé děti jsou to příliš tvrdé podmínky. Ale jinak je zima dokonalá, možná až příliš,“ usmívala se vedoucí lyžařské školy Sun Ski na sjezdovce Horal ve Velkých Karlovicích Bronislava Ondráčková.

Právě skvělé sněhové podmínky by po mizerných sezonách měly vlekaře spasit. Loni a předloni totiž měli touto dobou buď zavřeno, nebo se jim na svahu v rozbředlém sněhu prohánělo jen pár lidí.

„Teď je to zcela jiné. Máme bohatě zasněženo technickým sněhem a do toho teď napadlo deset centimetrů prašanu, to je pro lyžaře opravdu idylka,“ potěšilo provozovatele Lyžařského střediska Stupava Lubomíra Orla.

Na hodnocení sezony je ještě brzy, ale vzhledem k předpovědi, která slibuje mráz i v dalších týdnech, jsou vlekaři optimističtí.

„Pokud to vydrží, bude to ekonomická vzpruha. Mohli bychom zase uvažovat o investicích. Například potřebujeme novou rolbu na úpravu svahu,“ říká Orel.

Už teď je svah otevřený déle než celou loňskou zimu

I podle šéfa skiareálu na Trojáku Jakuba Juračky může tato zima pomoci zaplašit černé myšlenky.

„Nebudeme muset přemýšlet o tom, zda to tu úplně zavřít,“ řekl na rovinu.

Tak dobré podmínky jako letos nezažil řadu let.

„Každé léto má člověk nervy, jak příští zima dopadne. Teď bude důležité zalátat ztrátu z minulých sezon,“ dodal Juračka.

Povést se to může, už teď je svah na Trojáku oproti loňsku otevřený šest dní navíc. K tomu se dá připočíst zisk z období vánočních svátků.

„Ty byly z hlediska návštěvnosti skutečně perfektní,“ řekl Juračka.

Do Velkých Karlovic se denně sjíždějí i stovky běžkařů

Právě tím, jak vysokou návštěvnost udržet po zbytek sezony, se teď provozovatelé středisek intenzivně zabývají.

„Snažíme se připravit všechno, co můžeme nabídnout. Standardně od středy do soboty běží večerní lyžování, momentálně chystáme tři velké skoky ve snowparku,“ informoval provozovatel střediska Ski Karolinka Jan Dudek.

Řadu atrakcí mohou využít lidé i ve Ski areálu Razula ve Velkých Karlovicích, kde zbývá zprovoznit jízdu „ve sněhovém tobogánu“, takzvaný snowtubing.

„Potřebovali, bychom, aby napadlo ještě pár desítek centimetrů sněhu,“ poznamenala mluvčí areálu Martina Žáčková.

Na svah se tady snaží lyžaře lákat i pomocí speciálních jednodenních akcí. Příští víkend startuje série lyžařských závodů pro děti na sjezdovce Horal. Běžkaři zase mohou poměřit síly na tradičním závodě Karlovská padesátka či Noční stopě Valachy tour, která se běží za tmy s čelovkami.

Právě upravené běžkařské tratě, které minulou sezonu nebyly skoro k vidění, lákají do Velkých Karlovic stovky lidí denně.

„Ke dvaceti centimetrům staršího sněhu nyní přibylo dalších dvacet až třicet. Aktuálně máme upraveno zhruba čtyřicet kilometrů stop v údolí,“ hlásil karlovický starosta Miroslav Koňařík.

Pustevny se dočkají stezky v korunách stromů

Přestože jim přívaly sněhu dělají radost, na rozdíl od mnoha jiných středisek na nich nejsou v Karlovicích existenčně závislí. Nabízejí totiž i řadu nelyžařských aktivit.

Podobným směrem se chtějí ubírat také v areálu na Pustevnách. Místo lyžování tam tento víkend lákali návštěvníky na výstavu ledových soch. Vleky chtějí rozjet naplno až o příštím víkendu.

„Podmínky jsou sice skvělé, ale snažíme se zaměřovat i na jiné aktivity. Lyžování bylo v posledních letech ztrátové, nemůžeme na něm být závislí,“ zdůvodnil správce areálu Petr Chrostek.

Letos mají v plánu postavit stezku v korunách stromů, která by se měla stát velkou letní atrakcí.

„Nad lyžováním nelámeme hůl, ale už tu nebude prioritou,“ dodal Chrostek.