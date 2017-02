Zlín neudělil Cenu města, devět zastupitelů nezvládlo správně hlasovat

Devět zastupitelů totiž nedokázalo správně vyplnit hlasovací lístek, přestože šlo o snadnou věc. Otázka zní, zda to byl jejich záměr, nebo neschopnost.

„Nedokážu to posoudit, každopádně mě to nadzvedlo,“ reagoval primátor Miroslav Adámek (STAN), který zpravidla nedává veřejně najevo emoce, ale tentokrát na zastupitele zvedl hlas.

„Jestli z toho někdo dělá politickou hru, tak mě to uráží a je to nedůstojné vůči osobnostem, které pro město něco udělaly,“ prohlásil už s větším klidem po skončení jednání.

Zastupitelé měli zdánlivě jednoduchý úkol. Na hlasovacím lístku se jménem navrženého kandidáta zakroužkovat číslo jedna, které bylo před jeho jménem. Na lístku byl také „manuál“, jak správně hlasovat. Přesto to devět zastupitelů nezvládlo. Někteří číslo podtrhli, jiní přeškrtli.

„Musíme rozhodovat o důležitých věcech a neumíme ani křížky a kolečka, tedy vlastně piškvorky,“ štve Adámka.

Někdo byl z hlasovacího lístku zmatený, řekl opoziční zastupitel

Je možné, že někteří zastupitelé skutečně dali najevo svůj nesouhlas s kandidátem. Hlasování je však tajné, takže se to prakticky nedá zjistit.

„Nemyslím si, že by to omylem vyplnili špatně, spíše nechtěli hlasovat pro kandidáta. I tak to ale považuju za nedůstojné,“ řekl radní Pavel Stojar (STAN).

Po neúspěšném hlasování se vedla mezi zastupiteli dlouhá diskuse. Zazněly návrhy na změnu způsobu hlasování i na to, aby se navržené osobnosti před hlasováním samy představily. Nejvíce kritických hlasů přišlo z řad ČSSD, nabízí se tedy verze, že právě jejich zastupitelé byli proti.

„Já jsem hlasoval správně, někteří zastupitelé však byli z hlasovacích lístků zmatení. Nebyly na nich totiž možnosti pro a proti, jak bývá obvyklé,“ líčí opoziční zastupitel Roman Vaigel.

„Ale jde také o to, že si koalice nezajistila většinu,“ zmínil klíčovou věc.

Koalice STAN a ANO situaci skutečně podcenila. Tři jejich zastupitelé chyběli a pro zvolení osobnosti města jsou potřeba dvě třetiny všech hlasů (tedy 28), nikoliv nadpoloviční většina. Pro Vaška bylo nakonec platných hlasů jenom 26.

Cena města Zlína nebyla v její třiadvacetileté historii udělena pouze jednou, v roce 2009.