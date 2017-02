Ve Zlíně mají vzniknout dvě soukromé školy. Stát ale přípravy brzdí

Obě chtějí do krajského města přinést něco nového. Jinou formu vzdělávání, jiný pohled, jiné metody. Jedna by měla fungovat na půdě zlínské Univerzity Tomáše Bati, druhá jako malá montessori škola. Obě plánované soukromé instituce chtějí první žáky přivítat už letos v září.

Souhlas města i kraje mají. Poslední slovo má ale stát. A ten mlčí. A školám utíká čas.

„Lhůta pro rozhodnutí ministerstva uplynula už v polovině ledna, o jejím posunutí nás nikdo neinformoval,“ upozornil učitel Libor Daňhel, který stojí za vznikem 1. zlínské soukromé základní školy. „Podle mého názoru chce paní ministryně znepříjemnit situaci soukromých škol a tato její hra na mrtvého brouka znamená jejich nepřímou likvidaci,“ prohlásil.

Stejný názor má i Petra Sakáčová, která ve Zlíně provozuje soukromou Dobrou školku a chce pokračovat v otevření základní školy.

„Nevíme proč, ale neoficiálně mi na ministerstvu řekli, že nezapíší žádnou soukromou základní školu. Je to údajně politický tlak a žádné rozhodnutí zatím nikomu nedali,“ prozradila.

Podobné komentáře se v posledních týdnech množí i z jiných stran.

Soukromé školy jako únik z inkluze?

Ministerstvo totiž jedné soukromé škole žádost údajně zamítlo. A někteří odborníci, kteří nechtěli zveřejnit své jméno, o takovém postoji ví. „Na ministerstvu se obávají, že v rámci inkluze dojde k tomu, že rodiče budou přesunovat své děti na soukromé školy. Možná proto je teď posuzování registrace těchto škol přísnější,“ naznačil zdroj MF DNES.

Samotné ministerstvo to odmítá. A v případě obou plánovaných soukromých škol ve Zlíně tvrdí, že stále ještě není ukončené řízení o jejich žádosti. „Byl jsem u paní ministryně a řekla mi totéž. Že ještě řízení neskončilo,“ konstatoval poslanec Petr Kořenek ze Vsetína.

„A také platí, že ministerstvo nepočítá s tím, že by v budoucnu nepovolovalo vznik soukromých škol,“ ujistila mluvčí ministerstva Jarmila Balážová.

„Zdržovací taktika“

Školy tomu moc nevěří a argumentují, že vše potřebné má ministerstvo na stole už od podzimu a teď jde jen o zdržovací taktiku.

Nemohou se totiž připravovat na dubnový termín zápisů, protože nemají jistotu, že vůbec vzniknou. „Máme za sebou spoustu jednání a přesvědčování, získali jsme na svou stranu firmy, univerzitu, sehnali veškerá povolení, personál, dáváme do toho vlastní peníze. Ale teď se pro partnery stáváme neseriozními,“ zdůraznil Daňhel.

Na založení zlínské soukromé základní školy se podle svých slov domluvil s nadšenými kolegy, kteří chtějí školákům a rodičům přinést alternativu. Podobnou, jakou mají ve Vsetíně, Rožnově pod Radhoštěm nebo Uherském Hradišti.

Škola v šedé zóně

Škola by měla být devítiletá, s jednou třídou v ročníku, s napojením na univerzitu a také na soukromé firmy. A s ambicí stát se v budoucnu fakultní školou. Rektor UTB Petr Sáha potvrdil, že by škola mohla fungovat v budově, která se uvolní po přestěhování studentů do nového Vzdělávacího centra na Štefánikově ulici.

„Do výuky bychom také více zapojili podnikatele, protože začínat s tím až na střední škole je pozdě,“ doplnil Daňhel.

Petra Sakáčová zase ve Zlíně provozuje soukromou montessori školku a chce pokračovat malou základní školou s pár dětmi ve třídě. Už v tomto školním roce má několik prvňáčků, které ale kvůli chybějícímu povolení ministerstva museli rodiče zapsat na jinou montessori základní školu s tím, že mají domácí vzdělávání.

„Není to nelegální, ale jsme v jakési šedé zóně. Kdyby nás teď ministerstvo odmítlo, bylo by to bohužel stejné,“ konstatovala.

V případě, že její žádosti ministerstvo nevyhoví, chce podat rozklad. Podle svých slov dodala všechna potřebná zákonná povolení, podklady, doplnění i zdůvodnění.

Navíc má v ruce, stejně jako Daňhel, také souhlas města a kraje. „Nic proti tomu nemáme. Ve školách je přetlak a žádostem o soukromé školy jsme vždy dali souhlas,“ potvrdil primátor Miroslav Adámek. Podle krajského radního Petra Gazdíka je vznik takových škol i v souladu s krajskou koncepcí školství.