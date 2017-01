Studenty ve Zlíně nejvíc láká ekonomika, dostat se na marketing je těžké

V průmyslovém Zlíně nabízejí i humanitní obory O svém budoucím povolání měla Nela Bartolomeu jasno odmalička. Pedagogice se věnovali její prarodiče i další příbuzní, takže obor učitelství v mateřské škole byl očekávaná volba. A když zlínská Fakulta humanitních studií před několika lety otevřela bakalářský obor, neváhala. „V té době už jsem ve školce učila, takže jsem začala studovat dálkově,“ připomněla čtyřiadvacetiletá žena, která v této době už na fakultě pokračuje v magisterském studiu. Stejně jako ona si humanitní obory na zlínské Univerzitě Tomáše Bati každý rok zapíše zhruba 2 500 studentů a za desetiletou existenci už fakulta napočítala téměř deset tisíc absolventů. Obory jako ošetřovatelství, pedagogika nebo filologie ve Zlíně nabízejí už od roku 2007. Od té doby už zájemci nemusejí kvůli vzdělání jezdit do vzdálenějších krajů. „Jsme mimo jiné jediná nepedagogická fakulta v republice, kde se vedle učitelství pro mateřské školy dá studovat i učitelství pro první stupeň základní školy,“ poukázala děkanka Anežka Lengálová. V pořadí pátá fakulta zlínské univerzity nabízí kromě toho vzdělání také budoucím všeobecným zdravotním sestrám, porodním asistentkám i učitelům odborných předmětů na středních školách. Posluchači studují také německý a anglický jazyk pro manažerskou praxi. Studenti jsou tady navíc hodně propojení s praxí a ke studiu patří povinná praktická výuka. Proto chodí do nemocnic, firem a škol. Na druhou stranu škola poskytuje vzdělání, které instituce potřebují. „Třeba teď, když máme podle nového zákona ve školce i dvouleté děti, tak je dobře, že na to škola zareagovala a zařadila nové předměty,“ vysvětlila Bartolomeu. Fakulta humanitních studií je poslední, která nemá vlastní zázemí. Už letos by měl být ale ve Zlíně ve Štefánikově ulici hotový nový vzdělávací komplex určený speciálně pro ni.