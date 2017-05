Lidé už na studny nespoléhají, kvůli suchu se připojují i k vodovodu

Několik měsíců museli lidé v Količíně, obci, která tvoří místní část Holešova, přeskakovat výkopy, když se budovala kanalizace. To bylo před čtyřmi lety, brzy je ale podobné potíže čekají nanovo. I když terénní úpravy jsou hotové a zeleň utěšeně roste.

„Tehdy lidé odmítli stavbu vodovodu, jenomže během krátké doby se prudce zhoršila kvalita vody v jejich studnách, a proto ho teď musíme dobudovat,“ vysvětlil starosta Holešova Rudolf Seifert.

Stejný problém mají v mnoha dalších obcích, tři suché roky jim udělaly čáru přes plán a platí to stále, i když právě teď díky dešťům hladina podzemní vody stoupá.

„Předloňský srážkový deficit je pořád znát,“ řekla Ivana Černá z oddělení podzemních vod Českého hydrometeorologického ústavu v Brně.

O vodovod mají největší zájem v malých obcích

Ve Zlínském kraji jsou na tom dnes dobře vrty v Tečovicích, Želechovicích a Hradčovicích, kde je víc vody než loni touto dobou. Kunovice a Kroměříž jsou na tom podobně jako loni a vrty v Kostelanech, Spytihněvi a Kněžpoli mají vody méně.

Zavděk veřejným vodovodem teď berou lidé prakticky všude tam, kde je dostupný, třeba v Lidečku už je napojená většina domů, i když i tady lidé ještě předloni lpěli na studnách.

„Jenomže sucho se na kvalitě vody podepsalo, takže se hodně začali připojovat,“ potvrdil starosta Lidečka Vojtěch Ryza.

V Lukovečku zase připravují propojení obecního vodovodu se sousedním Fryštákem a pustí do něj vodu od Moravské vodárenské.

„Od loňska evidujeme víc připojení právě v malých obcích,“ potvrdila mluvčí společnosti Markéta Bártová.

Pomohou dotace

Zlom v kvalitě a množství vody řeší i ti, kteří mají k dispozici obecní zdroj.

Namátkou v Rajnochovicích ho nyní musí posílit, aby v budoucnu odpadly nepříjemnosti s letním dovážením vody v cisternách. V obci měli nevyužívaný vrt zhruba od 80. let minulého století, údajně měl napájet přehradu, která se ale nikdy nepostavila. Teď ho nechali vyčistit a rozbory potvrdily, že voda v něm je pitná.

„Musíme ale postavit úpravnu vody, protože v ní je vyšší množství železa a manganu, což se musí odfiltrovat,“ uvedl starosta Rajnochovic Antonín Uhřík.

Vyjde to asi na 1,5 milionu, z toho ale většinu může pokrýt dotace. Ty teď na hospodaření s vodou nabízí ministerstva zemědělství i životního prostředí. A řešení hledá i Zlínský kraj.

„Zvažujeme vypsání dotačního titulu pro malé obce, které by na peníze z ministerstva nedosáhly,“ potvrdila krajská radní Margita Balaštíková.

Spustili proto i dotazníkové šetření, aby měl kraj přehled, co budou obce v nejbližší době potřebovat. Najít peníze je ale jen polovina úspěchu, naproti jim musí jít i samotné obce a mít připravené projekty na to, co potřebují řešit.

Studny úplně nezatracují

I když sucho lidi trápí, úplně se studní přeci jen nevzdávají, což ukazují údaje z vodáren. Zatímco počet přípojek u Vodovodů a kanalizací Kroměříž narostl v posledních dvou letech o pětinu, na spotřebě vody se takový nárůst neprojevil. Lidé se napojují hlavně pro případ nouze.

„Jakmile se voda ve studnách znovu objeví, dají jí lidé přednost. V pondělí se regionem prohnal silný déšť a to znamená, že zhruba za týden hladina ve studnách stoupne a nám klesne odběr,“ odhadl ředitel VaK Kroměříž Ladislav Lejsal.

Jenže nikdo nezaručí, že bude voda ve studni stejně kvalitní jako dřív, a obecně platí, že lidé rozbory podceňují.

Hlavně pro jistotu staví rozvody i ve Francově Lhotě. Obec má dva vlastní zdroje a kromě nich mohou místní využívat i vodu z nádrže Stanovnice, kterou spravuje vsetínská společnost VaK. Kapacita obecních vrtů pro všechny nestačí, a proto se na městskou vodu napojuje stále víc domácností. Ty ale platí zhruba o 10 korun za kubík víc než ty s obecní vodou.

Dvoje rozvody obec zachránily v létě, kdy vlastní zdroje vyschly. „Mohli jsme lidem pustit vodu od VaK a nemuseli vozit cisterny,“ potvrdil starosta Karel Matůš.

V obci zaznamenali kuriózní situaci, když hledali nový zdroj vody. Z průzkumného vrtu na jediném možném místě voda tekla, jenomže slaná.