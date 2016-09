Zlínští zastupitelé zvolili náhradu za náměstka podvádějícího s bytem

Pro bylo 26 z 36 přítomných zastupitelů, osm se zdrželo.

Opoziční zastupitel Aleš Dufek ze sdružení Společně pro Zlín při této příležitosti kritizoval koalici hnutí STAN a ANO.

„Říkáte, že je to osamělý čin osamělého jedince. A že se to stane jednou za deset let. S tím nesouhlasím,“ řekl Dufek.

„Dva roky tvrdíte, jaká jste dobrá parta, jak jste pracovití a teď přijde takový exces,“ dodal Dufek.

Primátor Miroslav Adámek od začátku tvrdí, že šlo o prohřešek jedince, nikoliv koalice jako celku.

„Jde o lidské i politické selhání. Tyto praktiky nehodláme tolerovat a od příchodu do politiky se vůči nim vymezujeme,“ řekl Adámek.

Navíc zdůrazňuje, že se podařilo podvodnému převodu bytu zabránit díky dobrému fungování magistrátu. Návrh, který jednomyslně schválila bytová komise, neprošel přes ekonomický odbor až do městské rady.

ČSSD: Došlo k hrubému zneužití pravomocí

Stříbný rezignoval minulý týden. „Je to moje hloupost a nezkušenost, ze které vyvozuji osobní zodpovědnost,“ uvedl.

Náměstek zlínského primátora Dalibor Stříbný z hnutí ANO.

„Jde o fatální politické selhání, při němž došlo k hrubému zneužití pravomocí. Byla otřesena důvěra občanů ve výkon funkce náměstka primátora,“ myslí si opoziční zastupitel Roman Vaigel z ČSSD.

Korec byl dosud řadovým zastupitelem, po Stříbném bude mít na starosti bytovou problematiku a kulturu.

Novým zastupitelem za ANO se stal Martin Rakušan. Koalice má tak stále v zastupitelstvu většinu.

Stříbný chtěl přednostně přidělit městský byt na Jižních Svazích své přítelkyni, přestože nesplňovala požadované podmínky.