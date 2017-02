Se Šulákovou se loučil zaplněný sál, stráž drželi mladí folkloristé

Pod obrazem s podobiznou Jarmily Šulákové před vsetínským kinem Vatra hoří desítky svíček. Dva vedle stojící stoly potažené černým suknem jsou plné květin. Smuteční kniha vystavená ve foyer kina se pak plní vzkazy přátel, kolegů a příznivců královny valašského folkloru.

Do začátku vzpomínkového odpoledne na Jarmilu Šulákovou zbývá ještě půlhodina. Sál kina, který pietní událost hostí, je však už v tu chvíli do posledního místečka zaplněný.

„Je to tu hlava na hlavě, jdu se raději dívat doma na internet,“ říká jedna z příchozích, která už nemá šanci se do útrob kina vměstnat.

Další musejí vzpomínkovou akci sledovat ze schodiště podél sedadel, případně na obrazovkách ve foyer.

Čestnou stráž drželi mladí folkloristé v krojích

Čtvrtečnímu hodinu a půl trvajícímu setkání dominovaly především proslovy folkloristů, kteří se zesnulou léta spolupracovali.

Pódium zaplnily věnce a obraz zpěvačky, u kterého drželi čestnou stráž mladí členové folklorních souborů v krojích. Vše pak prokládala reprodukovaná hudba v podobě písniček, které Šuláková v minulosti nazpívala.

„Jarmile pasovaly spíše ty veselejší, mně ty lyričtější. Její elán a nadšení při zpěvu vždycky strhlo všechny posluchače,“ připomněla Zdeňka Straškrabová, která se Šulákovou v souboru Vsacan nazpívala desítky nezapomenutelných duetů.

„Písničky Jarmily patřily ke klenotům a propagovaly Vsetín a Valašsko, po celém světě,“ přidal se Josef Laža, který se Šulákovou vystupoval v souboru Kyčera a také v ostravské cimbálové muzice Technik.

Orchestr má v archivu 634 nahrávek se Šulákovou

U mikrofonu se postupně vystřídali i zástupci ostravského rozhlasu, který talent Šulákové na přelomu 40. a 50. let pomáhal objevit, nebo Brněnského orchestru lidových nástrojů (BROLN), se kterým také léta koncertovala.

„V našem archivu máme 634 nahrávek s Jarmilou Šulákovou. Nedokážete si představit, jaký komín desek to je,“ zmínil produkční manažer orchestru Milan Zelinka.

Řečníci zmiňovali nejen přínos Šulákové pro popularizaci lidové písně, ale také její veselou povahu a specifické zaměstnání. Přes 35 let si k ní Vsetíňané i lidé ze širokého okolí chodili kupovat gramofonové desky.

„Jako podpultové zboží jsem díky ní získal svůj první vinyl s Rolling Stones,“ přiblížil publicista Karel Prokeš.

Lidovky s ní zpívaly i desetitisíce metalistů

Na společné koncerty a skvělou atmosféru, která při nich vždy panovala, pak zavzpomínal kapelník folkrockové skupiny Fleret Zdeněk Hrachový.

„Nikdy nezapomenu na to, jak na festivalu Masters of Rock ve Vizovicích zpívaly desetitisíce metalistů oděné v černém hávu s Jarmilkou Beskyde, Beskyde a Kdyby byla Morava. To už se nikdy opakovat nebude,“ vylíčil.

Vzpomínkové odpoledne z reproduktorů symbolicky uzavřela píseň Ovečky zaběhnuté, kterou pro Šulákovou napsali právě její kamarádi z Fleretu.

Ve stopách své maminky nyní kráčí Zuzana Pavlůsková, která s kapelou často vystupuje (více zde) a která pietní akt prožívala v první řadě sedadel.

Poslední rozloučení s Jarmilou Šulákovou je na programu v pátek od 15 hodin v kostele Horního sboru Českobratrské církve evangelické ve Vsetíně. Bude však mít ryze rodinný charakter.