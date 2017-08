Někde smetánka, jinde chudí. Spolky měly v minulosti velký význam

Spolek půjčoval peníze, vydělal jmění Každý, kdo chtěl správně řídit spolek, musel mít i schopnost vydělat peníze. Díky dochovanému účetnictví lze vypozorovat, čím si členové vydělávali a za co utráceli. Výdaje byly velice specifické. Školské spolky nakupovaly dětem učebnice a školní pomůcky, hasiči investovali do techniky či uniforem, čtenářské spolky nakupovaly knihy. Samostatnou kapitolou byly občanské záložny. Přestože je později reguloval zákon, vznikly stejně jako další spolky – jako společenství lidí se stejným zájmem. V tomto případě šlo o půjčování peněz. Ve vedení takového spolku byly důležité postavy městského života. Ve Valašských Kloboukách, kde vznikla občanská záložna v roce 1871, jí předsedal farář, jednatelem byl lékárník, důvěrníky starosta města i radní. „Záložna půjčuje živnostníkům a jiným peníze na nízké úroky,“ přiblížil tehdy ve své knize činnost této organizace učitel Antonín Ugwitz. Na rozdíl od bank si mohli půjčovat a vkládat výhradně členové. Půjčky se jim úročily sedmi procenty, vklady naopak zhodnocovaly pěti procenty. Brzy se ukázalo, že jde o obrovsky výnosnou činnost a na kontě záložny se začaly shromažďovat veliké zisky. Lidé navíc brzy pochopili, jaké výhody záložny znamenají, což bylo dáno i jejich rozmachem v okolních městech. „Počet členů během pár let vzrostl ze stovky na zhruba třináct set, což už byla mimořádně silná členská základna,“ poznamenal historik z Valašských Klobouk Petr Odehnal. Záložna brzy začala investovat. Nejprve koupila některé domy, po 25 letech činnosti si pak na náměstí postavila vlastní sídlo. Úspěch místní záložny inspiroval i městské zastupitelstvo, které v roce 1886 odsouhlasilo zřízení městské spořitelny. Aktivity občanské záložny a spořitelny pak měly vliv na rozvoj podnikání na celém jižním Valašsku. Profitoval z toho i další místní spolek, družstvo soukeníků a papučářů, které vzniklo v roce 1898. Jedním ze zakládajících členů byl významný podnikatel a politik František Šerý, který už předtím šikovné valašské řemeslníky sdružoval. Vznik družstva umožnila výstavba parní valchy, na kterou Šerý dovedl získat zemský příspěvek 5 000 zlatých. „Já svoji práci, jak předení, tak válení, přenesl do družstva, zřídil jsem moderní stroj pro česání suken pro soukeníky, menší hotovili modrá sukna pro trhy na Slovensku,“ popsal Šerý ve svých pamětech. Sám se stal starostou města a v Kloboukách založil významnou textilní továrnu. Zajímavé je, že své aktivity směřoval především do místních spolků a dokázal tak, že cesta k úspěchu vede i přes spolkovou činnost.