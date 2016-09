Společenský dům slaví 80 let, do Karfíkovy budovy se jezdilo za zábavou

Program oslav 80 let Akce k příležitosti oslav 80 let otrokovického hotelu Baťov – Společenského domu začaly tento víkend. V sobotu 10. a neděli 11. září se od 9 do 18 hodin uskuteční den otevřených dveří, při kterém si zájemci prohlédnou prostory hotelu, terasy a ukázku svatební tabule.V budově se navíc koná výstava Putování po stavbách slavných tvůrců Zlínského kraje, která bude přístupná do 30. září.V říjnu je na programu výstava o životě Jana Antonína Bati. Pro obdivovatele baťovských staveb se bude konat 31. října seminář o historii a současnosti Společenského domu a baťovské architektury za účasti významných tvůrců a žáků světoznámého architekta Vladimíra Karfíka.