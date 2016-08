Cisternu i vlak už hasiči vyprošťovali, trolejbus ze sloupu tahali prvně

0:54 , aktualizováno 0:54

Jak dostat zpátky na zem kloubový trolejbus, jehož přední část ční do několikametrové výšky zaklíněná do sloupu? Hasiči se v úterý odpoledne v Otrokovicích na Zlínsku snažili postupovat co nejšetrněji, aby drahé vozidlo ještě více neponičili.