Vrbětické lesy jsou dál nepřístupné, jejich směnu můžou urychlit drony

Areál muničních skladů je už dva roky nejvíce hlídaným prostorem na území Česka. Dvacítku budov – kdysi plných vojenského materiálu – střeží bezpečnostní agentura a kamery, uvnitř se pohybují pyrotechnici i desítky policistů. Celý rozlehlý pozemek pak obepínají dva ploty.

Přesto se v posledních týdnech někdo pokusil dostat dovnitř. Opakovaně.

„Našli jsme poškozené pletivo na jednom místě. Dvakrát v prosinci a naposled na začátku ledna,“ naznačila zlínská policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Kdo a proč se chtěl do areálu podívat, policie neví. Pravděpodobně se to ale nikomu nepodařilo. V opačném případě by totiž riskoval svůj život, protože pozemky jsou pořád plné rozházené munice.

Peníze na splátky musí shánět jinde, firma se nerozvíjí

Stejný důvod stále brzdí i vyrovnání státu vůči majitelům lesů. Ti začínají počítat třetí rok, kdy se ke svým pozemkům uvnitř oplocení nemohou dostat.

Nemají přehled o tom, do jaké míry výbuchy poškodily jejich stromy. Netuší, jak jsou nebo nejsou zarostlé, jestli nejsou napadené. Nemohou těžit, udržovat ani prodávat.

„Vzhledem k tomu, že lesy jsou na pozemku státu, jsme očekávali vstřícnější postup,“ podotkl Dalibor Olšák, který zastupuje dva majitele se 120 hektary lesa.

Na nákup pozemků si před třemi lety vzal půjčku, kterou musí splácet. „Peníze na splátky si musíme složitě zajišťovat z jiných zdrojů a věnovat tomu veškerý čas. Další rozvoj firmy stagnuje,“ přiznal.

Stát: Nejdřív musí skončit pyrotechnická očista

Majitelů je víc. Vedle soukromníků a firem jsou to i Lesy ČR, jež mají uvnitř areálu 130 hektarů. Státní podnik Vojenské lesy a statky (VLS), který podle rok starého vládního rozhodnutí má směnu pozemků na starosti, napočítal a oslovil 79 vlastníků.

Polovina z nich by ráda své pozemky se státem vyměnila za jiné, k nimž bude mít přístup, nebo je prodala.

„Chceme lesy vyměnit. Máme tam asi dvacet hektarů, ze kterých bychom mohli mít nějaké peníze, kdybychom tam mohli těžit,“ potvrdil starosta Slavičína Jaroslav Končický.

Teď to podle státu není možné. „Je nezbytné vyčíslit cenu majetku znaleckým posudkem a k tomu je zase nezbytné šetření soudního znalce na místě. To ale bude možné až po dokončení pyrotechnické očisty,“ upozornil mluvčí VLS Jan Sotona.

Pomůžou znalcům s oceněním pozemků drony?

V praxi to ovšem znamená, že se do prostoru dostane odborník až za několik let. Prozatím je velitel zásahu, kterým je ředitel krajské policie Jaromír Tkadleček, pustil jen na cesty, které už mají za sebou pyrotechnický průzkum. Na jiných místech je kvůli munici veškerý pohyb životu nebezpečný.

Zlínský kraj nedávno přišel s novým návrhem. „Stát by měl vyřešit směny pozemků bez toho, aniž by tam znalci nasazovali život a měřili stromy v území zamořeném municí. Technicky se to zvládnout dá například s pomocí dronu. Požadujeme to po státu a ten to musí zajistit,“ prohlásil hejtman Jiří Čunek.

Podle něj jsou jednání o této možnosti na dobré cestě a vlastníci by se směny pozemků měli dočkat do konce tohoto roku.

Policie, která o pohybu uvnitř areálu rozhoduje, však tolik nadějí nedává. „Velitel zásahu povolil odborníkům vstup na zpevněné plochy, ale na jiné pozemky ne,“ upřesnil mluvčí Policejního prezidia Petr Habenicht.

Se zapojením dronu by také museli souhlasit pyrotechnici, kteří území z hlediska nebezpečí znají nejvíce.